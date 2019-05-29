Национальный перевозчик подготовил вагоны к лету

Вагонный парк перевозчика составляет 2229 вагонов.

Национальный перевозчик завершил подготовку к массовым перевозкам в летний период, об этом журналистам сообщили во время круглого стола в АО "Пассажирские перевозки".

- Все вагоны национального перевозчика после зимних перевозок проходят обязательную плановую подготовку к лету. Так, вагонный парк Компании согласно нормативам ежегодно до конца мая проходит весеннее техническое обслуживание. Вагоны прошли подготовку системы кондиционирования воздуха, консервацию высоковольтного отопления. Произведена корректировка плотности аккумуляторных батарей, профилактическая ревизия низковольтного электрооборудования, - поделился директор департамента по сервису и работе с клиентами АО "Пассажирские перевозки" Алибек Султанов.

Также в ходе подготовки подвижного состава к летним перевозкам проведены работы по обеспечению надлежащего эстетического вида вагонов, в том числе по наружной обмывке кузовов и очистке ходовых частей. Немало внимания уделено и санитарно – техническому состоянию вагонов.

- В настоящее время вагонный парк национального перевозчика составляет 2229 вагонов, - рассказал вице-президент АО "Вагон сервис" Данияр Нурекешев.

Вместе с тем АО "Пассажирские перевозки" держит на постоянном контроле вопрос обслуживания пассажиров в пути и работает над повышением уровня сервиса для их комфортного путешествия.

- Если в дороге пассажир сталкивается с такими фактами как грязная постель, неубранный вагон, отсутствие питьевой или технической воды, нерабочий туалет, то пассажиру следует обращаться к проводнику для принятия мер. Также все свои жалобы, обращения и предложения можно направлять на единый круглосуточный контакт-центр по номеру 1433 или обращаться на блог Генерального директора АО "Пассажирские перевозки", - добавил Алибек Султанов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!