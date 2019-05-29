Подробности наезда на шестерых детей в Шымкенте

Очевидцы предполагают, что женщина за рулем забыла переключить рычаг на нейтральную передачу.

Врач спортивной школы сбила шестерых детей в Шымкенте, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

Наезд произошел на парковке "Ледового дворца". По словам директора спортивного учреждения, медик вышла с работы, села в машину. После этого автомобиль внезапно тронулся и наехал на шестерых воспитанников школы. Очевидцы предполагают, что женщина просто забыла переключить рычаг на нейтральную передачу.

Бахытжан Зиябеков, директор СДЮШОР №8 по зимним видам спорта Шымкента:

- Они стояли вместе с тренерами, и тренер объяснял им, наверное, кое-что или хотел завести в раздевалку, чтобы переодеть. И в это время врач школы села в свою машину, завела и машину дернуло, и детей сбила. Во время этого происшествия возле них были их родители: бабушки, мамы. Они все свидетели этого происшествия. Никуда они не жаловались. Все спокойно.

В результате, четверо пострадавших получили легкие и средние ушибы, у одной девочки перелом ключицы. После обследования и оказания помощи, подростков из больницы отпустили домой. Еще двое из них до сих пор находятся под наблюдением медиков. Их состояние оценивается как стабильное.

По данному факту полицейские проводят досудебное расследование.

Тимур Бегманов, заведующий отделением Туркестанской областной детской больницы:

- У одной обнаружили перелом нижней челюсти со смещением, а у другой ушиб мозга первой степени, линейный перелом затылочной кости. На данный момент у обоих состояние стабильное, собираемся перевести в отделение нейрохирургии.

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