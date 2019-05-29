11 представителей различных профессий, которые могли бы работать моделями

Каждый день мы встречаем десятки людей, представителей разных профессий.

Некоторые из них обладают настолько примечательной внешностью, что, кажется, рождены для подиумов и обложек журналов. Герои нашей статьи — из таких. Далеко не каждый с ходу признал бы среди них продавщицу, медбрата или автослесаря.

AdMe.ru отыскал людей, которые с легкостью могли бы стать моделями, но решили пойти по другой стезе.

1. Руо Янь, продавец мяса

© 若妍 / facebook

Руо Янь работает в придорожном кафе в Тайване. Девушку засняли пользователи интернета, когда она готовила барбекю. И Руо моментально стала популярной из-за своей миловидной внешности.

Ей 36 лет, она подрабатывает моделью. А еще иногда помогает родственникам справляться с наплывом клиентов в кафе.

2. Эми Стэнтон, сантехник

© aimee.adventures / instagram © aimee.adventures / instagram

Эми 25 лет, она живет в Австралии и работает сантехником. В подростковом возрасте она поступила в школу красоты, потому что так делали все ее симпатичные подруги. Но, помогая папе трудиться руками, Эми поняла, в чем ее настоящая страсть.

О работе в традиционно мужской сфере девушка говорит так: "Мне приходится много работать для того, чтобы проявить себя, потому что многие люди не ожидают увидеть девушку в этой профессии".

3. Фрэн Суарес, медбрат

© fransuarezr / instagram © fransuarezr / instagram

Фрэн Суарес — медбрат, он работает в одной из больниц Мадрида. Испанец увлекается танцами, ходит в тренажерный зал и ведет блог о своей жизни в инстаграме.

4. Блейз Уильямс, дальнобойщик

© blayzewilliams / instagram © blayzewilliams / instagram

Блейз Уильямс родом из Австралии. С 19 лет она водит грузовики. Вот уже 7 лет Блейз то и дело демонстрирует любопытным свои права, ведь далеко не все верят, что такая яркая девушка и вправду представитель этой "неженской" профессии.

5. Йонас, пилот

© jonas_sofly / instagram © jonas_sofly / instagram

Йонас из Мюнхена, ему 32 года. Он обожает путешествовать, поэтому решил стать пилотом. Кроме того, молодой человек увлекается спортом и даже подрабатывает в качестве личного фитнес-тренера.

6. Чэн Цзя-вэнь, преподаватель

© jhiawen.cheng / instagram © jhiawen.cheng / instagram

Чэн Цзя-вэнь учится в Университете китайской культуры и параллельно преподает там факультатив по экономике. После одной из лекций, когда ее фото у доски попало в сеть, девушка проснулась знаменитой: на ее инстаграм подписались тысячи людей, посыпались предложения об участии в ток-шоу и съемках в рекламе. Но Чэн не планирует кардинально менять свою жизнь: она решила остаться преподавать и учиться в своем вузе.

7. Андрей Дроздов, библиотекарь

© two_cats_adventure / instagram © two_cats_adventure / instagram

Андрей — сотрудник SMART-библиотеки имени А. Ахматовой. В его копилке — второе место на конкурсе "Лучший библиотекарь города Москвы — 2018", а также почетная грамота "Лучший библиотекарь Западного округа Москвы".

8. Рино Сасаки, дальнобойщик

© sr8x4volvo / instagram © sr8x4volvo / instagram

Рино Сасаки — девушка из Японии, которая помогает папе и водит большегрузы. Раньше она была учителем танцев, а сейчас сидит за рулем огромного Volvo. Когда ее отец-дальнобойщик заболел, девушка решила проводить с ним больше времени и сама получила водительские права, чтобы сменять его в дороге.

9. Маршалл Перрин, пожарный

© marshalliss / instagram © marshalliss / instagram

Маршалл — пожарный, который живет в Канаде. Молодой человек увлекается спортом и искусством татуировок.

10. Адриенна Колежар, полицейский

© adrienne_koleszar / instagram © adrienne_koleszar / instagram

Офицер полиции Адриенна Колежар живет в Германии и работает старшим комиссаром. Молодой женщине 34 года, она обожает занятия спортом и ведет свой блог. О своей профессии она говорит так: "Конечно, зачастую это тяжелая работа, а мне приходится разбираться с инцидентами, стать свидетелем которых не пожелал бы никто".

11. Тантин Менесес, автослесарь

© tantinmeneses09 / instagram © tantinmeneses09 / instagram

Тантин 22 года, она живет на Филиппинах. Девушка окончила профессиональный колледж по специальности "автослесарь" и успешно работает в автосервисе города Пампанга. О своей профессии Менесес говорит так: "Я не ожидала, что люди начнут обращать внимание на мою внешность, я просто хотела работать с машинами. Меня не смущает труд в грязи, среди масла и копоти, потому что я люблю все это".

Как думаете, в наше время привлекательная внешность помогает или мешает в работе?

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