Что означает для ЕЭАС назначение Назарбаева на пост его почетного председателя

По мнению политолога, эта должность не будет номинальной, а наделит Нурсултана Назарбаева серьезными полномочиями.

Какие функции и полномочия будут у Первого Президента РК- Елбасы Нурсултана Назарбаева при назначении его на пост почетного председателя Евразийского экономического союза, и что это может принести самому ЕАЭС, рассуждает политолог Талгат Калиев в своем telegram-канале Kaliyev channel, сообщает Zakon.kz.

- Как и прогнозировалось, Нурсултану Назарбаеву предложен пост почетного председателя Евразийского экономического союза. Этой должности еще нет, соответственно, функции и полномочия ее носителя будут разработаны в ходе дальнейших межправительственных консультаций. Вероятнее всего, она не будет номинальной, а наделит Нурсултана Назарбаева серьезными полномочиями для представления Союза на внешних площадках, осуществления необходимых переговоров, координирования текущей деятельности Евразийской экономической комиссии. То есть, вдохнуть новую жизнь в интеграционные процессы, – считает Талгат Калиев.

Политолог отметил, что Нурсултан Назарбаев уже успел заявить о необходимости налаживания сотрудничества с Евросоюзом и формирования общего экономического пространства на Евразийском континенте. Учитывая накопившиеся противоречия во взаимоотношениях Владимира Путина с западными лидерами, появление Нурсултана Назарбаева в новом качестве способно оказаться окном возможностей и новым каналом как экономических, так и политических коммуникаций. Очевидно, что опыт и накопленный авторитет Нурсултана Назарбаева здесь будет использован на максимально возможном уровне.

- Важно отметить, что незадолго до распада СССР кандидатура Нурсултана Назарбаева всерьез рассматривалась на пост председателя Союзного Кабинета министров, а впоследствии выдвинута в ходе выборов вице-президента СССР. Очевидно, опасаясь конкуренции со стороны чрезмерно энергичного казахского политика, значительно утративший к тому времени рейтинг доверия Генеральный секретарь и единственный в истории президент СССР Михаил Горбачев поддержал альтернативного кандидата Геннадия Янаева. Запомнившегося впоследствии лишь тем, что возглавил антигорбаческий путч и недолго просуществовавший ГКЧП. Многие авторитетные политики и эксперты в Москве всерьез часто высказываются, что приход в тот период в союзное руководство Нурсултана Назарбаева был бы способен изменить ход истории и предотвратить распад, – продолжил Талгат Калиев.

По его мнению, ожидаемое сегодня событие в какой-то степени является закономерным продолжением исторических процессов 30-летней давности. И Нурсултан Назарбаев вполне способен накачать пост Почетного председателя вполне рабочим функционалом, превратив его во влиятельный политический институт. Важно лишь, чтобы потом он не обернулся наднациональной надстройкой, ограничивающей суверенитеты участников.

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