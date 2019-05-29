Снижение заболеваемости корью зафиксировано в столице

С наступлением осени ожидается новый подъем заболеваемости, поэтому необходимо вакцинироваться.

Благодаря проводимой с 1 апреля 2019 года кампании по дополнительной иммунизации населения против кори в Нур-Султане отмечается снижение заболеваемости этой вирусной инфекции. Об этом сообщил руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Садвакас Байгабулов, передает Zakon.kz.

- За это время привито против кори 13 944 человек, в том числе 5005 детей в возрасте 9-10 месяцев жизни, - сказал он.

Как и прогнозировали эпидемиологи столицы, высокий уровень заболеваемости кори пришелся на зимний период года, когда в среднем ежедневно на лечении с подозрением на корь находилось 160 детей.

В настоящее время ежедневно регистрируется единичные случаи, при этом в инфекционной больнице получают лечение 22 ребенка с подозрением на корь.

Так как вирус кори все еще циркулирует во внешней среде единичные случаи будут наблюдаться и в летний период года.

- С наступлением глубокой осени мы ожидаем подъем заболеваемости корью и поэтому настоятельно рекомендуем родителям вакцинировать своих детей, так как прививка является единственной мерой защиты от данной вакциноуправляемой инфекции, - отметил глава департамента.

По его словам, дополнительная иммунизация продолжится до конца текущего года, которая позволит создать необходимый "коллективный иммунитет" среди населения и защитить от заболеваемости корью тех детей, у которых имеются медицинские противопоказания к прививкам.



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