Страны ЕАЭС ведут переговоры о сотрудничестве с Сингапуром и Египтом

Уже подписаны договоры об обмене информации с Китайской Народной Республикой, с Вьетнам идут интенсивные переговоры, с Сингапуром, Египтом, Сербией.

Страны ЕАЭС ведут переговоры о сотрудничестве с Вьетнамом, Сингапуром, Сербией и Египтом. Об этом на открытии заседания Высшего Евразийского экономического совета сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает корреспондент Zakon.kz.

- Нужно констатировать, что ЕАЭС планомерно развивается, открывая все новые возможности для бизнесов и экономик наших стран. Расширяется и круг международных партнеров ЕАЭС. Сейчас войдет в силу договор о свободной торговле с Ираном. Уже подписаны договоры об обмене информации с Китайской Народной Республикой, с Вьетнам идут интенсивные переговоры, с Сингапуром, Египтом, Сербией. Я надеюсь, что эти переговорные процессы придут к конкретным результатам, открывая новые возможности для экономик и бизнесов наших стран, - заявил Пашинян.

Он напомнил, что 25 лет назад первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые предложил идею евразийской интеграции и 5 лет назад она была воплощена в жизнь.

- Я еще раз хочу подчеркнуть особую роль Нурсултана Абишевича в создании этого интеграционного проекта. Наша цель – работать над дальнейшим развитием ЕАЭС, сделать его более эффективным и привлекательным для наших международных партнеров, - отметил премьер Армении.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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