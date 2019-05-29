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В столице уволили водителя автобуса, оставившего на остановке человека в коляске

Водитель должен был действовать согласно инструкции: опустить пандус пассажиру с ограниченными возможностями.

Фото : DIYTrade29 мая 2019, 12:29

В Нур-Султане уволили водителя автобуса, оставившего маломобильного пассажира на остановке, передает Zakon.kz.

- Сегодня 24.05.19 в 18:08 51 автобус на остановке Ақмешіт отказался взять в салон меня на инвалидной коляске, - поделился в Facebook Zhaslan Kerey.

Как сообщили в "Астана ЛРТ" по данному случаю, автору поста сразу принесли извинения и приняли его обращение в работу. В тот же день водитель был вызван на дисциплинарный совет автопарка.

- Дисциплинарный совет состоялся утром в понедельник, 27 мая. Объясняя причины своего поведения, водитель рассказал, что предложил пассажиру с ограниченными возможностями занести его в салон автобуса, не опуская пандуса. Однако Zhaslan Kerey отказался, настаивая на том, чтобы ему спустили пандус. В ходе совета водитель согласился с тем, что отказ пассажира в инвалидной коляске вполне обоснован, потому что он имеет право на равный со всеми доступ к общественному транспорту. Водитель должен был действовать согласно инструкции: опустить пандус пассажиру с ограниченными возможностями, довезти до пункта назначения, а также помочь произвести высадку (также спустив пандус). В ходе разбирательства водитель признал свою вину и после разбирательств был уволен приказом директора автопарка, - сообщили в "Астана ЛРТ".


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