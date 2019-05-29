Дожди с грозами ожидаются в ближайшие дни в Казахстане

Но при этом будет тепло.

Какая погода ожидает казахстанцев 30 мая – 1 июня 2019 года, рассказали в РГП "Казгидромет", передает Zakon.kz.

- Атмосферные фронты, смещающиеся на Казахстан с запада и севера, будут определять погоду в ближайшие трое суток. С прохождением фронтов в большинстве областей ожидаются кратковременные дожди с грозами и шквалистым ветром, - говорится в прогнозе.

Но температура при дожде понизится незначительно, а с его прекращением очень быстро начнет повышаться. Ведь уже практически лето.

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