Токаев дал высокую оценку прошедшего председательствования России в ЕАЭС

Он выразил уверенность, что председательствование Республики Армения будет способствовать дальнейшему развитию международной организации.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком состав, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

В заседании приняли участие Первый Президент Республики Казахстан-Елбасы Н. Назарбаев, президенты Республики Беларусь А. Лукашенко, Кыргызской Республики С. Жээнбеков, Российской Федерации В. Путин, премьер-министр Республики Армения Н. Пашинян, председатель коллегии ЕЭК Т. Саркисян.

Глава государства поприветствовал присутствующих и подчеркнул, что проходящий саммит приурочен к празднованию двух юбилейных дат – 25-летия идеи евразийской интеграции и 5-летия подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.

- Отдельно разрешите поприветствовать автора идеи и инициатора евразийской интеграции Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. Благодаря политической прозорливости, стратегическому видению Первого Президента Казахстана идея евразийской интеграции получила свое практическое воплощение, - сказал Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев от имени Республики Казахстан выразил признательность президенту Российской Федерации В.Путину за предложение присвоить Елбасы Назарбаеву звание "Почетного Председателя Высшего Евразийского экономического совета" и поблагодарил глав государств-членов Совета за солидарную поддержку этой инициативы.

В завершении приветственного слова Президент Казахстана дал высокую оценку прошедшего председательствования Российской Федерации в ЕАЭС и выразил уверенность, что председательствование Республики Армения будет способствовать дальнейшему развитию международной организации.

Кроме того, в ходе заседания главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам деятельности и перспективам дальнейшего развития ЕАЭС, а также обсудили основные ориентиры макроэкономической политики ЕАЭС на 2019 - 2020 годы.

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