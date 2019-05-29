Обстановка в колониях остается сложной – Генпрокуратура

Если пять лет назад на 10 000 осужденных приходилось 30 актов членовредительства, то сейчас – 80.

В Нур-Султане проведен первый Пенитенциарный форум "Открытый диалог–инструмент реформирования пенитенциарной системы", сообщает Zakon.kz.

Мероприятие проведено по инициативе Министерства внутренних дел, Комитета УИС при поддержке представительства Международной тюремной реформы в Центральной Азии (PRI).

В работе форума приняли участие депутаты Парламента, Уполномоченный по правам ребенка в РК, представители государственных органов, неправительственных и международных организаций, УИС, Общественных наблюдательных комиссий, Национального превентивного механизма. На открытой площадке обсуждались вопросы соблюдения прав и свобод человека, условий содержания осужденных в местах лишения свободы, рекомендации Консолидированного доклада по итогам превентивных посещений.

Как отметил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, совершенствование пенитенциарной системы - одно из направлений Дорожной карты по модернизации полиции.

- Обо всех имеющихся проблемах нам известно. Это наследие старых колоний с отрядно-барачной системой проживания, условия содержания осужденных, материально-бытовое обеспечение, ресоциализация после освобождения, обеспечение их прав, факты пыток, коррупция и многое другое, - говорит министр. - Мы готовы и хотим обсуждать вопросы, решение которых позволит приблизить уголовно-исполнительную систему к международным стандартам и повысить уровень доверия граждан.

По словам министра, подавляющая часть проблем связана с отрядно-барачной системой проживания, что, с одной стороны, способствует распространению всем известной криминальной идеологии, а с другой стороны, негативно влияет на организацию содержания осужденных и защиты их прав, а также на злоупотребления со стороны сотрудников учреждений.

Кроме того, серьезно осложняется ресоциализация осужденных. "В одночасье эти проблемы не решаются, и предлагаемые меры требуют взвешенного анализа. Мы знаем, что будут предлагаться и институциональные изменения - передача УИС в ведение Минюста, но необходимо просчитать каждое такое предложение и его последствия, ведь у нас уже есть отрицательный опыт таких изменений", - подчеркнул Ерлан Тургумбаев.

Как известно, пенитенциарная система Казахстана находилась в органах юстиции с 2002 по 2011 год. В этот период осложнилась оперативная обстановка в учреждениях, возросли групповые неповиновения, членовредительства, оборот запрещенных предметов. Участились массовые беспорядки, а также групповые, вооруженные побеги осужденных, в частности в Мангистауской и Карагандинской областях. В этой связи Первым Президентом страны было принято решение вернуть пенитенциарную систему в ведение МВД. Говоря об этом, министр высказал пожелание вовлечь в процесс реформирования пенитенциарной системы максимальное количество экспертов, что, на его взгляд, позволит сделать ее модернизацию более проработанной и открытой.

- За последние годы проделано немало для развития пенитенциарной системы: гуманизировано национальное законодательство, повышена состязательность сторон в уголовном процессе, снижена репрессивность уголовного закона. Благодаря этому за последний год тюремное население сократилось на 5 тысяч (с 35 до 30 тысяч). По сравнению с прошлым годом преступность снизилась на 7%, в том числе тяжкие и особо тяжкие виды – на 5%. Но это не должно нас успокаивать. Несмотря на снижение тюремного населения, внутренняя обстановка в колониях остается сложной. Об этом можно судить по таким акциям протеста, как членовредительства. Пять лет назад на 10000 осужденных приходилось 30 таких актов, сейчас 80, - заявил заместитель Генерального прокурора Марат Ахметжанов.

Также он отметил, что в колониях нередки недозволенные методы работы администраций и пассивность прокуроров, поэтому необходимы меры по обеспечению открытости и прозрачности уголовно-исполнительной системы.

"Нужно совершенствовать Уголовно-исполнительный кодекс, он отсылочный. Права и обязанности администрации и заключенных регулируются нормативными актами МВД, которые наделили начальника колонии широкими дискреционными полномочиями. Сейчас совместно с МВД нами подготовлен проект поправок, которые усилят гарантии соблюдения прав осужденных", добавил прокурор и напомнил, что в апреле прошлого года в Генпрокуратуре была принята Дорожная карта развития УИС на пять лет, которая стартовала с 1 января этого года.

В документе предусмотрен переход колоний на камерное содержание, создание в регионах условий для отбывания наказания по месту жительства, оснащение колоний видеокамерами, цифровизация и многое другое.

Сегодня в рамках цифровизации исполнения наказания ведутся работы по внедрению в колониях подачи электронных обращений без участия сотрудников администрации. Но, кроме этого, Комитету УИС необходимо автоматизировать процессы распределения осужденных, предоставления свиданий и переводов по принципу "одного окна", - считает Ахметжанов.

С точки зрения спикеров МВД и Генпрокуратуры, все эти меры обеспечат прозрачность пенитенциарной системы и снизят условия для недозволенных методов работы администрации и совершения коррупции.

По мнению регионального директора PRI Азамата Шамбилова, необходимо последующее развитие уголовно-исполнительной системы Казахстана.

- Больше 20 лет PRI активно взаимодействует с тюремной службой Казахстана, - комментирует Шамбилов. - Было сделано много работы по снижению случаев смертности среди заключенных, сокращению тюремного населения, по созданию службы пробации. Данный первый Пенитенциарный Форум является логическим продолжением сотрудничества между PRI и Министерством внутренних дел, в результате которого будет создана рабочая группа, постоянно курирующая работу над выработкой необходимых рекомендаций по улучшению работы пенитенциарной системы.

Отметим, за последние восемь лет количество лиц, содержащихся в местах лишения свободы, сократилось почти вдвое, и в мировом рейтинге тюремного населения Казахстан улучшил позиции, переместившись с 3-го (в 2000 году) на 95-ое место (в 2019 году). Ликвидированы восемь уреждений с наиболее худшими материально-бытовыми условиями содержания. В этом году планируется закрыть еще четыре учреждения.

Также идет работа по переходу на покамерное содержание осужденных. На сегодня имеется девять учреждений, где содержится порядка четырех тысяч осужденных. Для обеспечения безопасности задержанных и осужденных во всех помещениях установлено видеонаблюдение, а сотрудники УИС и службы пробации снабжаются видеорегистраторами.

Торгын Нурсеитова

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