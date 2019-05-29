Расширять сотрудничество с ЕС и ШОС предложили странам ЕАЭС

Смысл нашего евразийского пространства не в том, чтобы закрыться, а сделать его более открытым глобальным взаимодействиям.

Почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета Нурсултан Назарбаев предложил расширять стратегический контур стран ЕАЭС, налаживая сотрудничество со странами Европейского союза и ШОС, передает корреспондент Zakon.kz.

- Назрела необходимость выработки нового видения развития. С точки зрения того, что вы меня выбрали почетным председателем, я хотел бы сказать некоторые предложения. Первое, расширение стратегических контуров ЕАЭС. Нам нужно наладить полноценное экономическое сотрудничество в ЕАЭС, ЕС, ШОС, а возможно и АСЕАН, - сказал Назарбаев.

Он добавил, что это непростые задачи, однако в случае совместной работы в этом направлении такие идеи могут быть реализованы.

- Смысл нашего евразийского пространства не в том, чтобы закрыться, а сделать его более открытым глобальным взаимодействиям, - подчеркнул первый президент Казахстана.

Также Нурсултан Назарбаев предложил воспринимать китайскую инициативу "Один пояс, один путь", как неотъемлемое продолжение потенциала ЕАЭС.

- Мы знаем критику этой инициативы, но мы знаем и другое, что мы сможем это контролировать и сделать выгоду для наших стран. Это даст нам колоссальный экономический эффект. Учитывая выгодное географическое расположение наши страны должны форсировать работу по проработки реализации крупных совместных проектов. Мы имеем мощную базу для всего этого, - отметил Назарбаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!