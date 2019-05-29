Назарбаев предложил странам ЕАЭС совместно производить самолеты

Первый Президент привел в пример Airbus.

Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) нужны совместные проекты по типу концерна Airbus в Европейском союзе (ЕС), заявил на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета его почетный председатель, Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Нужны проекты, объединяющие все страны-участницы, как например концерн Airbus в ЕС. Они становятся ядром, - сказал он.

По его словам, такие проекты могут стать возможностью, как к расширению сотрудничества, так и к созданию новых рабочих мест.

- Надо признать, что в нашем объединении важное место занимает Россия, как производством, так и техническим потенциалом. Тот же Airbus - самолеты производится во многих странах Европы. Запасные части там тут и так далее. Все страны привлечены и все страны зарабатывают. И все страны предоставляют рабочие места. Почему нам не подумать о таком проекте в наших странах? - задался вопросами Елбасы.

Первый Президент отметил, что у стран ЕАЭС есть все условия для создания таких проектов.

- Ну, ладно Airbus или в юго-восточной Азии авиационная компания. Нам не хватает собственных внутренних региональных самолетов, которые летают на короткое расстояние. Мы можем их производить. Нам не хватает для сельского хозяйства авиации, которую мы можем производить, - подчеркнул Назарбаев.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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