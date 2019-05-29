Услугам фиктивного техосмотра машин "перекроют кислород"

Отныне все владельцы станций технического осмотра будут использовать ПО, разработанное единым оператором.

В закон РК "О дорожном движении" внесены дополнения, касающиеся сферы технического осмотра транспортных средств, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента АДГСПК по Алматинской области.

В марте текущего года Департаментом Агентства по Алматинской области проводился антикоррупционный мониторинг сферы технического осмотра транспортных средств. В целом проблема фиктивного прохождения техосмотра транспортных средств была поднята территориальными департаментами Агентства по Алматинской, Актюбинской и Северо-Казахстанской областями. Они выявили незаконную услугу дистанционного техосмотра, без заезда, техосмотра по WhatsApp.

- Кроме того одной из проблем, выявленных Департаментом по Алматинской области, являлось использование центрами технического осмотра различных программных обеспечений, с помощью которых некоторые владельцы станций технического осмотра могли вносить изменения, корректировки о пройденном техническом осмотре. То есть отсутствие единого информационного программного обеспечения являлось предпосылкой для внесения некорректных (фиктивных) данных о прохождении техосмотра транспортных средств, - отметили в областном департаменте.

В связи с этим Проектный офис "Жетісу-адалдық алаңы" инициировал письмо на имя председателя Транспортного комитета Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. После проведенной работы министерством внесены дополнения в закон РК "О дорожном движении".

- Эти дополнения касаются программных обеспечений (ПО), которое используют на станциях техосмотра. Отныне все владельцы станций технического осмотра будут использовать ПО, разработанное единым оператором – "Национальные информационные технологии", требования к которому будут утверждены в течение месяца, - сообщили в Департаменте АДГСПК по Алматинской области.

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