На двух улицах Алматы перекроют участки дорог в связи с ремонтом

Во избежание заторов жителей и гостей города просят скорректировать свой маршрут заранее.

В Алматы с 29 мая 23:00 до 30 мая 06:00 будет перекрыт на ул.Гоголя участок от пр.Сейфуллина до ул.Наурызбай батыра в связи с дорожно-ремонтными работами, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Алматы жолдары".



Также на ул.Карасай батыра участок от ул.Гагарина до ул.Розыбакиева перекроют с 29 мая 23:00 ч. по 30 мая 06:00 ч.

- Во избежание заторов просим жителей и гостей города Алматы скорректировать свой маршрут заранее, - говорится в сообщении.

Подрядная организация ТОО "ПСФ Алонс" приносит свои извинения за временные неудобства.



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