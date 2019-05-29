Токаев предложил защищать рынок ЕАЭС от контрафакта из третьих стран

Страны должны последовательно и совместными усилиями добиваться доступа товаров на рынки третьих стран - Президент.

Странам Евразийского экономического союза необходимо объединить усилия для защиты общего рынка от контрафактных товаров и демпинга из третьих стран. Об этом на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Прогнозируемое снижение темпов экономического роста в мире, международная напряженность и геоэкономическая конкуренция могут повлечь за собой трудности для нас и для партнеров по союзу. Нам предстоит обеспечить координацию наших усилий в части защиты общего рынка союза от демпинга, контрафактных товаров и недобросовестной конкуренции со стороны третьих стран, - сказал Токаев.

Также, по его словам, страны должны последовательно и совместными усилиями добиваться доступа товаров на рынки третьих стран.

- Стремиться к максимально комфортным для нашего бизнеса торговым режимам, устранять барьеры, создавать режимы наибольшего благоприятствования в части транзита наших товаров, экспортируемых в третьи страны, - сказал президент Казахстана.

Он отметил, что сохраняющиеся барьеры и препятствия для торговли внутри союза могут снизить доверие отечественных и иностранных инвесторов к интеграционному проекту.

- Мы понимаем, что материально-техническое оснащение пунктов пропуска, досмотра, иной таможенной и приграничной инфраструктуры сложно унифицировать за короткий период. Вместе с тем, считаем принципиально важным обеспечивать единую методологию, подходы и практики, в первую очередь, нашими таможенными службами. Это касается вопроса классификации товаров, определения таможенной стоимости и полноценного учета импортируемых товаров, - заключил Касым-Жомарт Токаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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