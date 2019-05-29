Путин: ЕЭК готовит соглашение о пенсионном обеспечении во всех странах ЕАЭС

Перед ЕАЭС стоят масштабные задачи по углублению взаимодействия между странами в самых разных отраслях.

На юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о том, в каких отраслях и сферах намерены расширять сотрудничество страны Евразийского экономического союза. Упомянул он и о готовящемся сейчас соглашении, согласно которому у граждан в ЕАЭС будет возможность при начислении пенсии учитывать стаж за весь период трудовой деятельности на территории всех государств союза, передает корреспондент Zakon.kz.

- Перед ЕАЭС стоят масштабные задачи по углублению взаимодействия между нашими странами в самых разных отраслях: торговле, финансах, социальной политике. Более слаженных совместных усилий требует модификация законодательной базы в области экономики. На наш взгляд, необходимо продолжить гармонизацию административных правовых процедур, устранение остающихся барьеров, облегчения бюрократической нагрузки на бизнес, - сказал он.

Также, по его словам, предстоит и далее совершенствовать координацию политики государств объединения в ключевых отраслях экономики.

- В полной мере необходимо осуществить в рамках ЕАЭС решение об объединении в банковском и финансовом секторе, в медицине и фармацевтике, транспорте, нефтегазовой промышленности. Здесь у нас еще есть споры и обсуждения, но в целом решения приняты, нужно их только реализовывать. В этом контексте большое значение имеет договоренность о формировании электроэнергетического рынка союза. То же самое касается решения об учреждении Евразийского совета по промышленности. Он займется выработкой предложений по созданию совместных предприятий с учетом специализации и разделения труда, сложившихся между государствами ЕАЭС, - пояснил Путин.

Президент соседней страны добавил, что для наращивания сотрудничества стран ЕАЭС имеются серьезные перспективы в сфере цифровой экономики. Он добавил, что в ближайшее время уже начнется осуществление пилотных проектов по маркировке и прослеживаемости товаров, а также организации цифровых транспортных коридоров, которые позволят заметно укрепить и увеличить транзит грузов по таможенной территории ЕАЭС.

- Отмечу, Евразийской комиссией готовится соглашение, которое даст возможность при начислении пенсии учитывать стаж за весь период трудовой деятельности на территории всех государств союза. Думаю, для конкретного гражданина, человека, который всю жизнь работал это имеет очень важное значение. Для нас и для этого человека будет не важно, где конкретно он работал. Главное, чтобы были соответствующие документы, подтверждающие этот стаж. Вступление в силу этого документа позволит в более полном объеме обеспечить права и интересы граждан наших государств, - заключил президент России.

Касательно последнего, то сегодня большей частью этот документ ждут люди, чья трудовая деятельность связана с несколькими странами союза.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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