Байбек встретился с жителями реконструированных дворов Калкамана

Он проверил темпы благоустройства Наурызбайского района.

Аким Алматы Бауыржан Байбек проверил темпы строительства социальных и жилых объектов, ремонта дорог и благоустройства дворов Наурызбайского района, передает Zakon.kz.

- В этом году доля новых дворов в вашем районе будет доведена до 87%. Запланирован средний ремонт улиц, строительство арыков и наружного освещения. За эти несколько лет заасфальтировано 252 улицы, проложено более 200 км водопроводных и канализационных сетей, строится большое количество жилья. То есть мы активно приводим все к общегородским стандартам с перспективой на растущее население, - отметил Бауыржан Байбек в Instagram.

В ходе рабочего объезда аким Алматы осмотрел реконструируемый участок улицы Сабденова протяженностью 1,7 км. В рамках проекта здесь будет проведен средний ремонт дорожного полотна, организована пешеходная зона, спортивные и детские площадки, проложена арычная сеть.

- Принцип "города для людей" предполагает создание комфортной безбарьерной среды, затененных пространств, удобство и безопасность. На этом же участке одни заборы, нет деревьев. Необходимо перенести с тротуаров мешающие пешеходам столбы, демонтировать ограждения. Внесите соответствующие коррективы и ускорьте работы", - поручил Бауыржан Байбек.

Аким Алматы также повторно посетил детский сад №184, проверив исправление данных им перед вводом в эксплуатацию замечаний по благоустройству территории и оснащению. Он отметил, что на территории образовательного учреждения не хватает деревьев, а некоторые элементы детских площадок не соответствуют современным стандартам. Все выявленные недостатки будут исправлены за счет подрядчиков.

Стоит отметить, что детский сад на 320 мест построен за счет бюджетных средств, где наряду с применением новых методов воспитания и обучения, созданы условия для детей с особыми образовательными потребностями, работают 2 коррекционные группы для 30 детей с нарушением речи.

За последние несколько лет во вновь присоединенном районе возведен современный административно-деловой центр, заасфальтировано 252 улицы, проложено более 200 км водопроводных и канализационных сетей. Открыто несколько школ и 76 детских садов. Введены в эксплуатацию 4 поликлиники и станция скорой медицинской помощи.

В этом году запланирован средний ремонт улиц, строительство арыков, наружного освещения и новых сетей для обеспечения водой микрорайонов Таужолы, Курамыс и Жайлау. Ведется строительство 229 домов на 15 тысяч квартир. Разрабатывается проект школы на 1200 мест, нового сквера и автобусного парка на 200 единиц. За счет привлеченных частных инвестиций планируется строительство трикотажной фабрики, торгово-развлекательного комплекса и др.

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