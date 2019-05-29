Байбек встретился с жителями реконструированных дворов Калкамана
Он проверил темпы благоустройства Наурызбайского района.
Аким Алматы Бауыржан Байбек проверил темпы строительства социальных и жилых объектов, ремонта дорог и благоустройства дворов Наурызбайского района, передает Zakon.kz.
- В этом году доля новых дворов в вашем районе будет доведена до 87%. Запланирован средний ремонт улиц, строительство арыков и наружного освещения. За эти несколько лет заасфальтировано 252 улицы, проложено более 200 км водопроводных и канализационных сетей, строится большое количество жилья. То есть мы активно приводим все к общегородским стандартам с перспективой на растущее население, - отметил Бауыржан Байбек в Instagram.
В ходе рабочего объезда аким Алматы осмотрел реконструируемый участок улицы Сабденова протяженностью 1,7 км. В рамках проекта здесь будет проведен средний ремонт дорожного полотна, организована пешеходная зона, спортивные и детские площадки, проложена арычная сеть.
- Принцип "города для людей" предполагает создание комфортной безбарьерной среды, затененных пространств, удобство и безопасность. На этом же участке одни заборы, нет деревьев. Необходимо перенести с тротуаров мешающие пешеходам столбы, демонтировать ограждения. Внесите соответствующие коррективы и ускорьте работы", - поручил Бауыржан Байбек.
Аким Алматы также повторно посетил детский сад №184, проверив исправление данных им перед вводом в эксплуатацию замечаний по благоустройству территории и оснащению. Он отметил, что на территории образовательного учреждения не хватает деревьев, а некоторые элементы детских площадок не соответствуют современным стандартам. Все выявленные недостатки будут исправлены за счет подрядчиков.
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В ходе рабочего объезда Наурызбайского района повторно посетил детский сад №184, проверив исправление данных перед вводом в эксплуатацию замечаний по благоустройству и оснащению. На территории образовательного учреждения не хватает деревьев, а некоторые элементы детских площадок не соответствуют современным стандартам. Поручил все исправить за счет подрядчиков. ⠀ Детский сад на 320 мест построен за счет бюджетных средств, где наряду с применением новых методов воспитания и обучения, созданы условия для детей с особыми образовательными потребностями, работают коррекционные группы для детей с нарушением речи.
Стоит отметить, что детский сад на 320 мест построен за счет бюджетных средств, где наряду с применением новых методов воспитания и обучения, созданы условия для детей с особыми образовательными потребностями, работают 2 коррекционные группы для 30 детей с нарушением речи.
За последние несколько лет во вновь присоединенном районе возведен современный административно-деловой центр, заасфальтировано 252 улицы, проложено более 200 км водопроводных и канализационных сетей. Открыто несколько школ и 76 детских садов. Введены в эксплуатацию 4 поликлиники и станция скорой медицинской помощи.
В этом году запланирован средний ремонт улиц, строительство арыков, наружного освещения и новых сетей для обеспечения водой микрорайонов Таужолы, Курамыс и Жайлау. Ведется строительство 229 домов на 15 тысяч квартир. Разрабатывается проект школы на 1200 мест, нового сквера и автобусного парка на 200 единиц. За счет привлеченных частных инвестиций планируется строительство трикотажной фабрики, торгово-развлекательного комплекса и др.
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