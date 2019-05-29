Проводить "тройной" таможенный контроль, включая представителей от ЕАЭС, предложил Жээнбеков

Такая процедура могла бы снять претензии одной страны к другой стране.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета предложил провести "тройной" таможенный контроль с участием представителей стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), чтобы нивелировать критические высказывания в адрес Кыргызстана о сокрытии таможенных платежей, передает корреспондент Zakon.kz.

- Не менее важным направлением является вопрос устранения препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС. Эффективность нашего союза зависит от способности создавать равные конкурентные условия как между его членами, так и с третьими странами.

Однако наблюдается рост количества барьеров и ограничений. В этом плане Кыргызская Республика выступает за системную работу по их устранению, - сказал он.

Глава соседней республики остановился на одном из важных моментов сотрудничества.

- В последнее время участились случаи высказывания критики в наш адрес в сокрытии таможенных платежей. Мы заинтересованы в прозрачности и объективности проведения таможенного контроля на внешних границах союза. Поэтому предлагаю провести "тройной" таможенный контроль с участием представителей заинтересованных сторон из числа стран-членов ЕАЭС и ЕЭК. Итоги и выводы совместного контроля должны быть открытыми для широкой общественности. Такая процедура могла бы снять претензии одной страны к другой стране, - пояснил Жээнбеков.

Он напомнил, что в 2017 году для урегулирования спорных вопросов на таможенных границах Кыргызстан-Китай, а также Казахстан-Китай были образованы совместные группы, в состав которых вошли представители таможенных служб Кыргызстана и Казахстана и ЕЭК. Совместные группы в конце 2017 года провели совместный мониторинг перемещения грузов из Китая через границы стран.

По итогам проведенной работы на тот момент все претензии к нам были сняты.

- По мере возникновения вопросов какой-либо стороны к другой стороне, применение этого механизма послужит снятию разногласий. Это также повысит осведомленность общественности и повысит прозрачность таможенных процедур. Эта практика применима к любым странам-членам союза, - подчеркнул президент Кыргызстана.

Также он обратил внимание на вопрос, связанный со значительным разрывом между экономиками государств-членов ЕАЭС.

- Тенденция сохранения разрыва между странами союза может неблагоприятно повлиять на развитие Евразийской интеграции в целом. Нам необходимо найти консенсусное решение по вопросу укрепления экономик и обеспечения их гармоничного развития и сближения. Предлагаю поручить Комиссии провести анализ различных механизмов поддержки и развития стран с малыми экономиками и подготовить конкретные предложения для внедрения подобного механизма в нашем союзе, - заключил Жээнбеков.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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