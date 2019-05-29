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За подделку таможенных деклараций осужден брокер

Его приговорили к 5 годам лишения свободы условно.

Фото : Zakon.kz/Максим Золотухин29 мая 2019, 16:44

Актюбинской транспортной прокуратурой в ходе анализа законности таможенного оформления товаров, ввезенных в Республику Казахстан, выявлено свыше 350 поддельных деклараций о соответствии нефтяного оборудования требованиям технического регламента Евразийского экономического союза, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу главной транспортной прокуратуры.

Досудебным расследованием прокуратурой установлена причастность к изготовлению подложных документов брокера ТОО "KB Partnership" Бегимова И.Е. Сумма ущерба, причиненная его действиями 4 нефтяным компаниям, составила 19 млн. тенге.

Приговором суда г.Актобе виновный осужден за совершение мошенничества в особо крупном размере по ст. 190 ч. 4 УК к 5 годам лишения свободы условно. Ущерб возмещен в полном объеме. Судебный акт вступил в законную силу.

Одновременно по акту надзора прокуратуры за ненадлежащее выполнение служебных обязанностей и совершение проступков, дискредитирующих государственную службу, два должностных лица таможенного поста "Эмба" привлечены к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.


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