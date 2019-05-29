Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Штормовое предупреждение объявлено в трех регионах Казахстана

Вероятность шторма 90-95 %.

Фото : vistanews.ru29 мая 2019, 16:55

Штормовое предупреждение объявлено в Мангистауской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях, передает Zakon.kz ссылкой на РГП "Казгидромет".

- 30 мая в Мангистауской области местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, ветер северо-восточный 15-20 м/с. В Актау 30 мая ожидаются сильный дождь, гроза. Вероятность шторма 90-95%, - говорится в сообщении синоптиков.

Кроме того, утром и днем 30 мая, сутки 31 мая-1 июня в Кызылординской области местами ожидается гроза. Днем 30 мая, сутки 31 мая-1 июня местами ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 15-20 м/с. 31 мая-1 июня местами шквал, днем возможен град. Вероятность шторма 90-95 %

- Днем 30 мая - 1 июня в Западно-Казахстанской области местами ожидается сильная жара 31-36°С. Вероятность шторма 90-95 %, - также сообщают метеорологи.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты