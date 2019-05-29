Штормовое предупреждение объявлено в трех регионах Казахстана

Вероятность шторма 90-95 %.

Штормовое предупреждение объявлено в Мангистауской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях, передает Zakon.kz ссылкой на РГП "Казгидромет".

- 30 мая в Мангистауской области местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, ветер северо-восточный 15-20 м/с. В Актау 30 мая ожидаются сильный дождь, гроза. Вероятность шторма 90-95%, - говорится в сообщении синоптиков.

Кроме того, утром и днем 30 мая, сутки 31 мая-1 июня в Кызылординской области местами ожидается гроза. Днем 30 мая, сутки 31 мая-1 июня местами ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 15-20 м/с. 31 мая-1 июня местами шквал, днем возможен град. Вероятность шторма 90-95 %

- Днем 30 мая - 1 июня в Западно-Казахстанской области местами ожидается сильная жара 31-36°С. Вероятность шторма 90-95 %, - также сообщают метеорологи.

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