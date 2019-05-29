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На взятке попался сотрудник районного УООЗ Жамбылской области

За положительное санэпидзаключение для открытия детского сада он запросил 150 тысяч тенге.

Фото : kmsk.dp.ua29 мая 2019, 16:58

В Жамбылской области выявлен факт получения взятки сотрудником Управления охраны общественного здоровья Жуалынского района, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК

- Он подозревается в получении взятки через посредника в общей сумме 150 000 тенге от индивидуального предпринимателя за выдачу положительного санитарно-эпидемиологического заключения для открытия частного детского сада, – указано в сообщении пресс-службы.

В ведомстве также дополнили, что в связи с полным признанием вины процессуальное задержание не применялось. Расследование продолжается. Окончательный вердикт в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесен судом.


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