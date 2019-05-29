На взятке попался сотрудник районного УООЗ Жамбылской области
За положительное санэпидзаключение для открытия детского сада он запросил 150 тысяч тенге.
Фото : kmsk.dp.ua29 мая 2019, 16:58
В Жамбылской области выявлен факт получения взятки сотрудником Управления охраны общественного здоровья Жуалынского района, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК
- Он подозревается в получении взятки через посредника в общей сумме 150 000 тенге от индивидуального предпринимателя за выдачу положительного санитарно-эпидемиологического заключения для открытия частного детского сада, – указано в сообщении пресс-службы.
В ведомстве также дополнили, что в связи с полным признанием вины процессуальное задержание не применялось. Расследование продолжается. Окончательный вердикт в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесен судом.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4971498-5f5f7ec63242800b52a67c3fe52cdb3a
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...