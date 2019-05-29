Карагандинский пауэрлифтер установил мировой рекорд

В завершающий день первенства в Японии, 24 мая, Караман занял первое место в дисциплине "безэкипировочный жим штанги лежа".

Караман Абдулкарим, дважды ставший чемпионом мира, установил новый мировой рекорд на Международном первенстве по пауэрлифтингу в Токио, сообщает Zakon.kz со ссылкой на NV.kz.

Международное первенство по пауэрлифтингу проходило с 18 по 25 мая в Токио. Караман Абдулкарим в дисциплине "жим классический" взял золотую медаль в весе 59 килограмм. А также карагандинский чемпион установил новый мировой рекорд — 175,5 килограмм.

В завершающий день первенства в Японии, 24 мая, Караман занял первое место в дисциплине "безэкипировочный жим штанги лежа" с результатом 217,5 килограмм.

- В прошлом году на чемпионате мира я стал вторым. После этого была поставлена цель - выиграть золотую медаль в 2019-ом и стать трижды победителем мирового первенства. В неолимпийском виде спорта это дает право на присвоение звания заслуженного мастера спорта. Очень рад, что осуществил свою мечту, — поделился спортсмен.

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