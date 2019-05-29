Воровала под предлогом трудоустройства – полицейские задержали девушку

Девушка промышляла в учебных центрах столицы.

Сотрудниками криминальной полиции столицы по подозрению в совершении краж, задержана ранее судимая двадцатилетняя жительница города, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

Как выяснили полицейские, девушка промышляла в учебных центрах. Под предлогом трудоустройства она заходила в учебные центры и, присматриваясь к открытым кабинетам, совершала кражи денег и смартфонов. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, полицейские в течение суток задержали подозреваемую. В настоящее время девушка призналась в совершении двух краж в учебных центрах города.

По фактам краж проводятся досудебные расследования. Задержанная водворена в изолятор временного содержания, проводится проверка ее причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории города.

Граждан, пострадавших от противоправных действий подозреваемой, просим обратиться в Департамент полиции г.Нур-Султан по адресу: (Бейбітшілік,19) или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-60-24; 71-60-69 либо "102".

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