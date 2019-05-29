Казахстанец взял серебро на гран-при по велоспорту в России
Роман Василенков стал вторым в дисциплине "Омниум".
Фото : Olympic.kz29 мая 2019, 19:17
В городе Тула (Россия) продолжается Гран-при по велотреку. В копилку Казахстана добавилась еще одна медаль, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Роман Василенков стал серебряным призером турнира в дисциплине "Омниум". По итогам соревнования он набрал 108 очков. Призер чемпионата Европы Максим Пискунов завоевал первое место, набрав 121 очко. "Бронзу" турнира забрал грек Кристоф Волицкис.
Ранее, в первый день соревнований на подиум поднимались Сергей Пономарев, Артем Захаров, Рината Султанова, Александр Сафаров и Темирхан Сиязбеков.
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