30 человек эвакуировали из многоэтажки Усть-Каменогорска

Тушение продолжается.

В Усть-Каменогорске тушат пожар в девятиэтажке на улице Красина. Из-за сильного задымления жильцы не смогли самостоятельно покинуть квартиры, сообщает Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Возгорание зафиксировано в квартире на верхнем этаже.

- Произошло задымление с четвертого по девятый этаж. Эвакуировали 30 человек, причем большую часть из них с помощью автолестницы. В данный момент тушение продолжается, — сообщили в ДЧС ВКО.

Ликвидацией огня занимаются шесть машин и 24 сотрудника пожарного подразделения.

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