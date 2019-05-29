30 человек эвакуировали из многоэтажки Усть-Каменогорска
Тушение продолжается.
Фото : yk-news.kz29 мая 2019, 19:59
В Усть-Каменогорске тушат пожар в девятиэтажке на улице Красина. Из-за сильного задымления жильцы не смогли самостоятельно покинуть квартиры, сообщает Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.
Возгорание зафиксировано в квартире на верхнем этаже.
- Произошло задымление с четвертого по девятый этаж. Эвакуировали 30 человек, причем большую часть из них с помощью автолестницы. В данный момент тушение продолжается, — сообщили в ДЧС ВКО.
Ликвидацией огня занимаются шесть машин и 24 сотрудника пожарного подразделения.
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