Взяточника приговорили к штрафу в 100 млн тенге

Он признан виновным в получении взяток на системной основе от представителей юридических и физических лиц, занимающихся перевозками.

100 миллионов тенге выплатит бывший заместитель руководителя инспекции транспортного контроля Алматинской области, передает "Хабар24".

Он признан виновным в получении взяток на системной основе от представителей юридических и физических лиц, занимающихся перевозками.

Бауржан Жантуров осужден к штрафу в размере 35-кратной суммы от тех денег, которые он брал за покровительство деятельности предпринимателей.

Он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе. Его подчиненные, задействованные в преступной схеме, также осуждены к различным видам наказания.

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