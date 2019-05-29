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Взяточника приговорили к штрафу в 100 млн тенге

Он признан виновным в получении взяток на системной основе от представителей юридических и физических лиц, занимающихся перевозками.

Фото : zakon.kz29 мая 2019, 20:52

100 миллионов тенге выплатит бывший заместитель руководителя инспекции транспортного контроля Алматинской области, передает "Хабар24".

Он признан виновным в получении взяток на системной основе от представителей юридических и физических лиц, занимающихся перевозками.

Бауржан Жантуров осужден к штрафу в размере 35-кратной суммы от тех денег, которые он брал за покровительство деятельности предпринимателей.

Он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе. Его подчиненные, задействованные в преступной схеме, также осуждены к различным видам наказания.

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