В Нур-Султане с 30 мая по 1 июня ограничат движение

Движение будет ограничено частично.

1 июня 2019 года на главной площади страны "Қазақ Елі" пройдет масштабное и яркое шествие с участием юных жителей столицы – Парад детских и молодежных музыкальных оркестров и ансамблей, посвященный Дню защиты детей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

В Управлении административной полиции сообщили, что в связи с проведением мероприятий, посвященных параду детских юношеских творческих коллективов 30 мая и 1 июня 2019 года с 07.00 до 13.00 часов в городе Нур-Султан будет ограничено движение по следующим улицам:

ул.Тауельсыздык от ул.Нажмеденова до ул.Байтурсынова;

по ул.Байтурсынова от ул. Тауельсыздык до ул.Аманжолова;

по ул.Аманжолова от ул.Байтурсынова до ул.Нажмеденова;

по ул.Нажмеденова от ул.Аманжолова до ул. Тауелсыздык.

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