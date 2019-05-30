В Алматы чаще всего угоняют Mazda, Volkswagen и Audi
С начала года в городе угнали 118 автомобилей. 98 удалось найти и вернуть владельцам.
Фото : zr.ru30 мая 2019, 00:28
В Алматы задержали автоугонщиков. Они "промышляли" в основном машинами марок Mazda и "Нива". Также удалось найти и скупщика краденого имущества, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.
- Скупщик, зная, что это заведомо добытое преступным путем имущество, скупал за цены намного ниже рыночных у угонщика. Ему, согласно статье 196 УК РК, предусмотрено наказание свыше трех лет лишения свободы.
Преступникам грозит до семи лет тюрьмы. Один из них ранее уже был судим.
К слову, с начала года в Алматы угнали 118 автомобилей. 98 удалось найти и вернуть владельцам.
По статистике, чаще всего угоняют Mazda, "Нивы", Volkswagen и Audi.
По словам полицейских, открыть и завести эти марки машин можно без особого труда подручными средствами.
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