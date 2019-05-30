В Алматы чаще всего угоняют Mazda, Volkswagen и Audi

С начала года в городе угнали 118 автомобилей. 98 удалось найти и вернуть владельцам.

В Алматы задержали автоугонщиков. Они "промышляли" в основном машинами марок Mazda и "Нива". Также удалось найти и скупщика краденого имущества, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

- Скупщик, зная, что это заведомо добытое преступным путем имущество, скупал за цены намного ниже рыночных у угонщика. Ему, согласно статье 196 УК РК, предусмотрено наказание свыше трех лет лишения свободы.

Преступникам грозит до семи лет тюрьмы. Один из них ранее уже был судим.

К слову, с начала года в Алматы угнали 118 автомобилей. 98 удалось найти и вернуть владельцам.

По статистике, чаще всего угоняют Mazda, "Нивы", Volkswagen и Audi.

По словам полицейских, открыть и завести эти марки машин можно без особого труда подручными средствами.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!