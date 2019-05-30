Алматинские улицы Достык, Жибек жолы и Байсеитовой станут пешеходными

Реконструкция коснется и всех зданий вдоль улиц. Фасады оформят в едином стиле.

У знаменитого алматинского Арбата будет продолжение - от улицы Желтоксан до Сейфуллина раскинется огромная прогулочная зона, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

- Здесь будет применена технология по принципу улицы Панфилова. Мы оставляем один транспортный проезд, чтобы можно было обслуживать действующие предприятия. Предусматривается восстановление фонтана, который находится напротив аэровокзала. Чтобы дать ему эстетически приятный вид, будет добавлена подсветка. Мы сохраняем старый алматинский стиль этого фонтана, просто его облагораживаем, ремонт делаем, - отметил руководитель управления городского планирования и урбанистики города Алматы Алмасхан Ахмеджанов.

Вдоль улицы Жибек жолы появятся фонтаны и скамейки. Построят спортивные площадки для детей. Под ногами появится экологичная тротуарная плитка, кстати, казахстанского производства.

Реконструкция коснется и всех зданий вдоль улицы. Фасады оформят в едином стиле.

Рестораторы и бизнесмены с улиц Панфилова и Арбата подсчитали, что ежемесячный оборот после ремонта вырос у них в полтора раза. А посещаемость на 40%.

- Реконструкция улицы Панфилова она для нас сложилась положительно. Почему? Потому что мы обратили внимание на то, что количество гуляющих, проходящих по этой улице, увеличилось в разы. Мы обратили внимание на то, что в теплые летние дни, вечера, в выходные, в праздничные дни, потоки, которые начали проходить через улицу Панфилова, они, на самом деле, грандиозные, очень большие, - рассказывает операционный директор сети ресторанов Дмитрий Гулов.

- Наша основная цель - создать город, который бы привлекал, в котором хотелось бы жить. При разработке плана реконструкции мы учитывали все моменты, вплоть до того, как человек должен проходить, чтобы не оттоптать газон, как ему будет удобно выходить со своего двора и проходить к той же скамейке, - говорит архитектор-урбанист НИИ "Алматыгенплан" Назерке Мундаханова.

Прогуливаться по обновленной Жибек жолы можно будет с 25 октября.

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