Новый погост будет расположен слишком близко к жилым домам.

Алматинцы протестуют против строительства нового кладбища вблизи жилых массивов. Для захоронений и санитарной зоны уже огородили 92 гектара в предгорьях мегаполиса, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

Соседству с усопшими не рады жители ближайших микрорайонов "Думан" и нескольких дачных массивов. Власти же Алматы отмечают, что свободных участков для кладбищ в городе больше нет, а существующие погосты переполнены.

О том, что по улицам "Думана" скоро будут проезжать похоронные процессии жители микрорайона узнали несколько месяцев назад.

- В предгорьях населенного пункта находится много водозаборных сооружений, с южного уклона горы находится река. Она обеспечивает нас водой. Я считаю, это совершенно неправильно, представляете, что будет потом, со временем? – говорит жительница Алматы Назира Махамбетова.

- Это на могилах бизнес. Весь город знает, что от 5 до 10 тысяч долларов. Можете меня привлечь к суду, но весь миллионный город знает, что здесь земля очень дорогая.

- По закону должны быть минимум соблюдены 150-300 метров от жилого, кроме того уклон не должен идти в сторону жилого массива, - утверждает житель Алматы Берик Карабаев.

В районом акимате уверяют, новое кладбище расположили без нарушая санитарных норм.

- Санитарная зона соблюдена. В радиусе 300 метров от территории захоронений жилых домов нет. Могилы от забора будут удалены на необходимое расстояние, - утверждает аким Жетысуского района города Алматы Мухтар Тажибаев.

Альтернативы в выборе места для будущего кладбища не было, рассказали в специализированном комбинате ритуальных услуг Алматы. Из 71-го действующего погоста осталось лишь два. А в городе ежегодно хоронят до восьми тысяч человек. Власти просили предоставить участок для захоронений в Алматинской области, но и там свободных земель не оказалось, говорят специалисты.

- Да, там будет кладбище, площадь изначально 92 гектара была определена, но с учетом санитарно-защитной зоны на данный момент остается 13 гектаров. Это кладбище будет смешанного типа, оно будет организовываться для нужд нашего населения, - говорит зам. директора ТОО "Специализированный комбинат ритуальных услуг города Алматы" Марат Исмаилов.

Когда новое кладбище начнет работать, пока неизвестно. Сейчас на территории уже строят дороги и освещение. Забор будущего кладбища сейчас можно увидеть с разных точек города, в том числе и из центра. Хорошо просматривается территория погоста с проспекта Аль-Фараби. Жители считают, что ритуальная атрибутика может навсегда испортить вид предгорья Алматы.

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