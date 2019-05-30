"Челси" выиграл Лигу Европы

В Английской премьер-лиге команда третье заняла место.

Лондонский "Челси" обыграл "Арсенал" в финале Лиги Европы, сообщает Lenta.ru.

Встреча прошла в среду в Баку и завершилась со счетом 4:1. Счет на 48-й минуте встречи открыл нападающий "аристократов" Оливье Жиру. На 60-й минуте преимущество увеличил полузащитник Педро. Также дублем отметился хавбек Эден Азар (65-я, 72-я). Единственный гол у "Арсенала" забил полузащитник Алекс Ивоби на 69-й минуте встречи.

Таким образом, "Челси" стал победителем Лиги Европы и в следующем сезоне сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. В Английской премьер-лиге команда третье заняла место.

В прошлом сезоне победителем Лиги Европы стал испанский "Атлетико". В финальном матче команда обыграла французский "Марсель" со счетом 3:0.

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