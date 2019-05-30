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Сериал "Чернобыль" опередил "Игру престолов" по популярности

Сериал повествует об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий.

Фото : Кадр из сериала30 мая 2019, 08:53

Сериал "Чернобыль" на американском телеканале HBO на настоящий момент является самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB), на несколько позиций опережая "Игру престолов", передает РИА Новости.

IMDB — один из крупнейших в мире сайтов, посвященных кино и телевидению. В его базе данных более 5 миллионов фильмов и более 9 миллионов актеров, а число зарегистрированных пользователей превышает 80 миллионов.

Согласно рейтингу "250 телешоу с наилучшим зрительским рейтингом за все время", "Чернобыль" получает среднюю оценку 9,6 балла из 10. На втором месте сериал "Планета Земля 2", на третьем "Братья по оружию", затем следуют "Во все тяжкие" и недавно завершившаяся на HBO киносага "Игра престолов".

Минисериал "Чернобыль" показывают по HBO по понедельникам. Пока вышли четыре серии из пяти. Сериал повествует об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий.


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