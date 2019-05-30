В центре и на севере Казахстана пройдут дожди

Однако, в шести областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз погоды на 30 мая, передает Zakon.kz.

По информации синоптиков, большая часть республики находится под влиянием поля повышенного давления, где преимущественно погода без осадков, лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов на юго-западе, центре и севере сохраняется неустойчивая погода - пройдут дожди. Местами по республике ожидаются гроза, туман, усиление ветра, шквал, возможен град, на юге-пыльная буря.

- В Павлодарской области ожидается ветер 15-20 м/с, днем местами ожидается шквал, град. В Мангыстауской области местами возможен град, днем местами ветер 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области местами ожидается ветер 15-20 м/с, ночью местами туман, шквал. В Жамбылской, Акмолинской, Карагандинской областях, днем в Кызылординской, Туркестанской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с. В Костанайской области местами ожидается туман. Днем в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются шквал, ветер 15-20 м/с, возможен град, - говорится в сообщении.

В Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 28°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 22°, преимущественно ясно.



Прогноз погоды на 30 мая.

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