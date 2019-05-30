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В центре и на севере Казахстана пройдут дожди

Однако, в шести областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Фото : stavlib.org.ru30 мая 2019, 09:07

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз погоды на 30 мая, передает Zakon.kz.

По информации синоптиков, большая часть республики находится под влиянием поля повышенного давления, где преимущественно погода без осадков, лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов на юго-западе, центре и севере сохраняется неустойчивая погода - пройдут дожди. Местами по республике ожидаются гроза, туман, усиление ветра, шквал, возможен град, на юге-пыльная буря.

- В Павлодарской области ожидается ветер 15-20 м/с, днем местами ожидается шквал, град. В Мангыстауской области местами возможен град, днем местами ветер 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области местами ожидается ветер 15-20 м/с, ночью местами туман, шквал. В Жамбылской, Акмолинской, Карагандинской областях, днем в Кызылординской, Туркестанской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с. В Костанайской области местами ожидается туман. Днем в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются шквал, ветер 15-20 м/с, возможен град, - говорится в сообщении.

В Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 28°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 22°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды на 30 мая.


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