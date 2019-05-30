Яндекс.Лицей: как школьнику научиться программировать по-взрослому

Наряду со школьниками, серьезный отбор в Яндекс.Лицей проходят и учителя, которых проверяют на знания и умения программировать и на педагогические способности.

Для каждого родителя и школьника рано или поздно встает вопрос, на кого учиться, чтобы зарабатывать много? В эпоху цифровизации одними из самых востребованных специалистов, как в Казахстане, так и во всем мире стали работники сферы IT. Но хорошими программистами не рождаются – ими становятся, и чтобы повысить свою конкурентоспособность, учиться этому мастерству нужно со школьной скамьи.

Корреспондент Zakon.kz решил узнать, куда идти подросткам за актуальными знаниями и качественными умениями.

Всем известно, что Яндекс – одна из самых крупных компаний в мире, занимающая лидирующие позиции в интернет-отрасли и индустрии программного обеспечения. Здесь работают самые продвинутые умы планеты. Приблизиться к их знаниям стало реально и уже 28-29 мая вышли первые выпускники Яндекс.Лицея в казахстанских школах.

Что такое Яндекс.Лицей?

В 2017 году в Казахстане впервые открыла для подростков свои двери двухгодичная школа программирования Яндекс.Лицей. На сегодняшний день обучаться в лицее можно в Алматы, Нур-Султане, Уральске и Петропавловске совершенно бесплатно.

Яндекс.Лицей в Казахстане представлен в виде дополнительных курсов по программированиюна базе РФМШ и «Назарбаев интеллектуальные школы». Основная цель, которую ставят перед собой создатели – предоставление тех знаний, которые будут актуальны сегодня в производстве, так как, к сожалению, не всякая школьная программа по информатике включает тот перечень знаний, которые требуются уже на рабочих местах. А знания школьников, получивших их по этой программе, можно приравнять к навыкам студентов 1-2 курсов. Более подробно об этом рассказала директор Яндекс.Лицея – Марина Суслова.

Как попасть в Яндекс.Лицей?

Начать обучение могут ученики 8-9 классов, которые увлекаются математикой и информационными технологиями.

- Отбор проходит в два этапа. Подать заявку может любой желающий, для этого надо зайти на сайт, выбрать свой город, посмотреть, есть ли в этом городе наша учебная площадка, выбрать, какая ему подходит, и заполнить анкету. Вступительные экзамены не сложные, к нам не так сложно поступить, но сложнее остаться. Сначала предложат пройти онлайн-тест, в котором от 8 до 10 задач. Задачи основаны на том, что должен знать выпускник 7 класса, нам не важно, чтобы школьник умел программировать, мы его научим с нуля. Нам важно понять систему мышления у ребенка, его логику, есть ли предрасположенность к программированию. Задачи за прошлые годы есть на сайте, можно зайти, посмотреть, потренироваться. После успешного прохождения теста, ученик получает доступ на второй этап. Это очное собеседование, где с учеником общается преподаватель, который спрашивает, как решались задачи на первом этапе, какие решения ученик принимал и почему. Также нам очень интересно узнать, зачем ученик пошел на наши курсы. Программа рассчитана на мотивированных ребят, мы хотим понять, насколько школьник готов учиться, тратить на это много времени. Если у школьника есть время и усидчивость, то он сможет у нас учиться, - поделилась директор Яндекс.Лицея Марина Суслова.

Как проходит обучение?

С началом учебного года начинаются и занятия в Яндекс.Лицее. Полный курс длится два года, и проходить их можно только последовательно. Прошедших вступительные экзамены учеников делят в группы – не более 15 человек.

- В первый год они изучают основы программирования на языке Python. Это большой курс, который занимает порядка 144 часов, не включая фактические домашние задания. Ребята, которые его заканчивают, получают сертификат. Это всегда совместный сертификат Яндекс.Лицей и той организации, которая учит, в данном случае РФМШ. Когда они заканчивают второй год, они также получают сертификат об окончании второго года, - отметила Марина Суслова.

Попасть, учиться и закончить курсы – не самое легкое дело. Так как в течение одного года школьникам предстоит решить более 500 задач, посещать занятия два раза в неделю и еще уделять по 4-6 часов на выполнение домашнего задания. Как и в школе, здесь ставятся оценки и проходят контрольные.

А что еще?

Яндекс.Лицей родом из России и там в виде эксперимента дополнительные курсы включили в некоторых школах в виде основной программы.

- Среди наших преподавателей есть преподаватели из сильных школ, которые поработав с нами, сказали, что хотят, чтобы школьники сильных физмат классов могли изучать это в школе во время изучения информатики. Мы решили поставить в школах эксперимент. В этом году есть первые выпускники, которые получили такое образование. Это школы Москвы, Тамбова и Пензы. Эксперимент показал, что не каждая школа может организовать для нас группу, так как школьники должны проходить очень серьезный отбор. Сейчас мы немного упростили программу. В Казахстане мы пока держим этот эксперимент очень сжато, не берем достаточное количество школ и пока не предлагаем в школах вводить эту программу как основную, по крайней мере, в первые два года. Мы говорим, сначала посмотрите нашу программу в дополнительном образовании. В Казахстане есть такой эксперимент в РФМШ в Алматы, здесь открыли одну группу для школьников своего заведения, в формате основной программы. В остальных школах Казахстана, где работает Яндекс.Лицей – как дополнительные курсы, - рассказала Марина Суслова.

Наряду со школьниками, серьезный отбор в Яндекс.Лицей проходят и учителя, которых проверяют на знания и умения программировать и на педагогические способности.

С 30 августа стартует новый набор школьников. Зарегистрироваться можно на сайте Яндекс.Лицея.

Асема Тунгушбаева

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