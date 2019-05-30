В Казахстане подешевели помидоры и огурцы, а лук и морковь стали дороже

Среди фруктов заметнее всего выросли цены на лимоны (плюс 2,2% за месяц) и яблоки (плюс 1,4% за месяц).

За май 2019 года в супермаркетах и на базарах РК соответственно сезону заметно подорожали свежие молодые овощи, сообщает Zakon.kz со ссылкой на energyprom.kz.

Например, репчатый лук и морковь — на 34,9% и 15,2% соответственно, цены на свеклу выросли на 8,5% за месяц, на чеснок — на 5,8% за месяц, на картофель — на 5,1%.

В то же время цены на свежие помидоры и огурцы, приходящие на смену дорогим "зимним" тепличным вариантам, упали за месяц на 13,5% и 30,2% соответственно. Капуста обходится потребителям на 3,1% дешевле, чем месяцем ранее.

Среди фруктов заметнее всего выросли цены на лимоны (плюс 2,2% за месяц) и яблоки (плюс 1,4% за месяц). Цены на апельсины сократились на 3,2%.

Напомним, для удержания цен на социально значимые товары в РК используются стабилизационные фонды. Однако у таких стабфондов порой возникают проблемы. Например, в АО "СПК "Ертiс"" в Восточно-Казахстанской области рассказали, что реализация продукции фонда (капуста, морковь, картофель, лук) началась с 5 ноября 2018 года и осуществлялась до 2 мая текущего года. Овощи продавали в 117 торговых точках по фиксированной цене 65 тенге за 1 кг. Однако по состоянию на 6 мая 2019 года из 7,5 тонны было реализовано всего чуть больше трети — 2,3 тонны плодоовощной продукции на сумму 136,2 млн тенге. Остальное предстоит реализовать значительно дешевле, чтобы продукция не пропала окончательно. Низкий процент реализации плодоовощной продукции связан с высокой урожайностью в ряде областей Казахстана и РФ. Это привело к перенасыщению рынка в зимне-весенний период.

В то же время в регионе уже обсуждается вопрос закупки в стабфонд продукции будущего урожая. Согласно заявкам, предоставленным акиматами городов Усть-Каменогорска и Семея, определена закупка в объёме 5700 тонн плодоовощной продукции, что на 2 тонны меньше, чем в прошлом сезоне, из них в Усть-Каменогорск — 2700 тонн, в Семей — 3000 тонн.



Среди круп на 7,6% выросло в цене пшено.

Кроме того, подорожала пшеничная мука, причем как высшего (на 2,1% за месяц), так и первого (на 1,7%) сорта. Среди макаронных изделий цены на рожки выросли за месяц на 1,2%, на лапшу и вермишель — менее чем на 1%. Также менее чем на 1% подорожали хлеб и сдоба.



В связи с соблюдением оразы и проведением ауызашаров во время священного Рамадана цены на "красное" мясо и мясные изделия выросли: на баранину с костями — плюс 3,1% за месяц, на конину — плюс 2,1% за месяц, на говядину — плюс 1,9% за месяц. В то же время Духовное управление мусульман Казахстана и верховный муфтий Серикбай кажы Ораз призвали не завышать цены на продукты питания в священный для мусульман месяц, отметив, что во время соблюдения поста за каждое благое дело воздастся в многократном размере.

Среди прочей мясной продукции продолжает дорожать продукция птицеферм: куриные окорочка подорожали на 1,1% за месяц, куры — на 1%. Впрочем, цены на яйца, напротив, сократились — на 2,4% за месяц. Цены на мороженую рыбу выросли на 2,9%, на рыбные консервы — на 1,9% за месяц.

Цены на молочную продукцию выросли в цене менее чем на 1% за месяц, на творог и сырое молоко — сократились на 0,3% и 1,5% соответственно.



Цены на бакалейную продукцию в основном показали незначительный рост — менее чем на 1% за месяц. Лишь майонез вырос в цене на 1,6%.

Увеличились к лету цены и в сегменте напитков: так, вода подорожала на 1,4%, водка — на 0,5% за месяц.



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