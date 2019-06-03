Невыносимая зубная боль. Как помочь чувствительным зубам

Наши зубы становятся очень чувствительными при постепенном оголении твердой ткани зуба - дентина.

Наверняка, многие из вас ощущали, как в один прекрасный момент по нашим зубам как будто проходил "холодок", хотя ничего такого и в помине не было. Гиперчувствительность дентина или чувствительность зубов — распространенная стоматологическая проблема и сегодня мы расскажем, насколько она доставляет дискомфорт и как можно облегчить себе жизнь.

Наши зубы становятся очень чувствительными при постепенном оголении твердой ткани зуба - дентина. Дентин пронизан тысячами микроскопических дентинных канальцев и коллагеновыми волокнами. При оголении дентина внешние факторы (например, холодный напиток) могут раздражать зубной нерв, что сопровождается кратковременной и острой зубной болью.

Почему это происходит?

Одна из распространенных причин – стираемость эмали, например, вследствие полировки зубов или слишком интенсивной их чистки, а также скрежетание зубами ночью или днем. Хотя эмаль является самым твердым веществом в организме, со временем она может истираться, вследствие чего зубы желтеют и тускнеют. Стираемость эмали также может привести к повышенной чувствительности зубов.

Другой причиной является опущение десен, например, вследствие заболевания десен или чрезмерно интенсивной чистки зубов. Слишком частая или интенсивная чистка зубов, воспалительные заболевания десен (гингивит или пародонтит), а также другие аспекты могут способствовать развитию опущения десен. По мере развития опущения десен происходит оголение дентина и это также приводит к гиперчувствительности.

Третьей распространенной причиной является употребление кислотосодержащей пищи и напитков в очень большом количестве. Это приводит к кислотной эрозии. Кислотосодержащая пища и напитки включают фрукты и фруктовые соки, газированные напитки, черный кофе или чай, вино, острые продукты, как, например, кетчупы или заправки для салата.

Является ли отбеливание зубов причиной чувствительности зубов? Чувствительность зубов, возникающая во время и после профессионального отбеливания, отличается от гиперчувствительности дентина. Гиперчувствительность дентина — это общее и болезненное состояние зубов, возникающее при оголении дентина (как правило, в результате опущения десны или износа зубной эмали). Считается, что при отбеливании отбеливающий компонент проникает в зубы, вызывая их чувствительность.

Как помочь при чувствительности зубов? При обнаружении у себя этой проблемы, возникает естественное желание узнать, что в таком случае делать. Проконсультируйтесь со стоматологом о возможных причинах чувствительности и что можно сделать, чтобы облегчить и не усугубить боль.

Стоматолог может обнаружить ранние признаки гиперчувствительности, поэтому важно регулярно проходить стоматологические осмотры. Также он посоветует вам наиболее подходящий вариант ухода за полостью рта, подходящую технику чистки зубов, частоту и продолжительность чистки. Болезненные ощущения при чувствительности зубов можно снять, сменив обычную зубную пасту на специально разработанную для решения проблемы чувствительных зубов, например, Sensodyne®.

При выборе зубной пасты полезно рассмотреть следующие дополнительные преимущества, которые помогут вам в принятии решения: ежедневный уход, комплексная защита, профессиональное отбеливание/ экстра отбеливание, быстрое избавление от боли/ мгновенный эффект, восстановление и защита.

Следует помнить, что помимо чувствительности зубов существует множество других причин зубной боли. При возникновении дискомфорта или болезненных ощущений рекомендуется обратиться к стоматологу за консультацией. Частота посещения стоматолога зависит от здоровья вашей полости рта; рекомендовано посещать стоматолога не реже одного раза в шесть месяцев.

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