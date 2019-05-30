Бой Головкина будут транслировать на избирательных участках в столице

Об этом рассказал заместитель акима города Нур-Султан Ерлан Каналимов.

Бой Геннадия Головкина и Стива Роллса, который пройдет 9 июня по времени Нур-Султана, будет транслироваться на всех избирательных участках столицы. Об этом рассказал заместитель акима города Нур-Султан Ерлан Каналимов, передает корреспондент BNews.kz.

- С учетом того, что с 7:00 до 10:00 утра будет долгожданный бой нашего знаменитого боксера Геннадия Головкина, мы организовываем на всех участках вне зала голосования отдельные помещения для просмотра прямого эфира боя для граждан, - сказал Ерлан Каналимов.

Он добавил, что в день голосования, 9 июня, согласно решению акима города Нур-Султан, проезд в общественном транспорте будет бесплатным для всех категорий граждан.

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