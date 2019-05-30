Участки на двух улицах перекроют ночью в Алматы

Во избежание заторов жителей и гостей города просят скорректировать свой маршрут заранее.

В Алматы в связи с дорожно-ремонтными работами на ул. Гоголя участок от ул. Наурызбай батыра до ул. Желтоксан будет перекрыт с 30 мая 23:00 до 31 мая 06:00 ч., сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Алматы жолдары".



Также будет перекрыт на ул. Карасай батыра участок от ул. Гагарина до ул. Розыбакиева с 31 мая 23:00 ч. по 1 июня 06:00 ч.





- Во избежание заторов просим жителей и гостей города Алматы скорректировать свой маршрут заранее, - говорится в сообщении.





Подрядная организация ТОО "ПСФ Алонс" приносит свои извинения за временные неудобства.



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