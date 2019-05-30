Казахстан улучшил позиции по показателю "Взяточничество и коррупция" в мировом рейтинге

По данному показателю Казахстан занял 29 место, поднявшись на 10 позиций по сравнению с 2018 годом (39 место).

Официально опубликован рейтинг мировой конкурентоспособности 2019 года, который составляет Международный институт развития менеджмента (International Institute for Management Development, IMD, Лозанна, Швейцария). Cогласно нему Казахстан на 10 пунктов улучшил позиции по показателю "Взяточничество и коррупция". Об этом сообщила пресс-служба АДГСПК РК, передает Zakon.kz.

- Улучшение позиции нашей страны было достигнуто по таким факторам как "Состояние экономики" (+4 позиции), "Эффективность правительства" (+4), "Эффективность бизнеса" (+5), - отметили в агентстве.

Как отмечается, каждый показатель имеет равный вес. При расчете используются данные международных организаций, среди которых Организация Объединенных Наций, Организация Экономического сотрудничества и развития, Всемирной Торговой организации, Всемирный банк, Международный Валютный Фонд и другие институты, а также 57 партнёрских институтов по всему миру. Бизнес-климат в странах, охваченных данным исследованием, оценивается на основе мнения аналитиков, опросов руководителей крупных корпораций и специалистов в области управления.

- Значительное улучшение позиции Казахстана по фактору "Эффективность правительства" достигнуто за счет показателя "Взяточничество и коррупция", который рассчитывается на основе опросных данных (респонденты – руководители бизнес компаний), - пояснили в ведомстве.

По данному показателю Казахстан занял 29 место, поднявшись на 10 позиций по сравнению с 2018 годом (39 место).

Стоит отметить, что результаты Казахстана 2019 года по данному показателю являются лучшими за все время нахождения страны в рейтинге IMD с 2008 года.

Это лучший результат среди стран СНГ. Более того, Казахстан опередил такие страны, как Южная Корея (30 место), Израиль (32), Китай (35), Испания (40), Чехия (41).

Значительное улучшение Казахстаном своих позиций в рейтинге стало возможным благодаря последовательной реализации установок Первого Президента страны – Елбасы и Главы государства по системному противодействию коррупции, отметили в АДГСПК РК.

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