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Промышлявшего в мечетях серийного вора задержали в Нур-Султане

Также он похищал велосипеды.

Фото : Otyrar.KZ30 мая 2019, 12:49

Сотрудники криминальной полиции за совершение ряда краж задержали ранее судимого 26-летнего жителя Актюбинской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ведомства.

- Стражами порядка установлено, что парень в дневное время промышлял кражами в мечетях, из карманов верхней одежды посетителей воровал деньги и сотовые телефоны. В ночное время высматривая открытые подъезды похищал велосипеды. Подозреваемый признался в совершении 8 краж, которые он совершил в течение месяца. Вещественные доказательства изъяты, ведется расследования по статье 188 УК РК (кража), - сообщает пресс-служба ДП.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания (ИВС), проводится проверка его причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Граждан, пострадавших от противоправных действий данного лица, просим обратиться в Департамент полиции г.Нур-Султан по адресу: (Бейбітшілік,19) или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-60-24; 71-60-69 либо "102".

Полицейские предупреждают, что одним из самых распространенных видов правонарушений в общественных местах являются "карманные" кражи и кражи личного имущества. В связи с этим ДП города Нур-Султан призывает граждан быть бдительными, заботиться о сохранности своего имущества, не оставлять без присмотра личные вещи.


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