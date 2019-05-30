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Почетному сенатору зарплата не полагается

Это на общественных началах.

Фото : neonomad.kz30 мая 2019, 12:55

О полномочиях почетного сенатора рассказал сенатор Али Бектаев, передает Zakon.kz.

- Это общественно почетное звание. Это заслуга Президента, которая отмечена в стенах Сената Парламента. На мой взгляд – это повышает роль cената, повышает ответственность депутатов cената. Первый Президент – Елбасы может всегда при желании участвовать в заседании сената, принимать участие в принятии каких-либо решений, вносить какие-либо предложения свои. Это будет взаимно полезно, - сказал Бектаев.

Нурсултан Назарбаев, по словам Бектаева, имеет право участия в заседаниях, и сможет высказывать свои предложения.

На вопрос, предполагается ли заработная плата почетному сенатору, Бектаев ответил отрицательно.

- Нет, зарплаты не будет, это на общественных началах, - сказал он.

30 мая Первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву присвоили статус "Почетный Сенатор".

Оксана Скибан, Нур-Султан


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