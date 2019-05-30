Дирижер "Астана Опера" стал обладателем Гран-при V конкурса "Алтын таяқша"

Конкурсная программа состояла из двух туров, в каждом из которых участники исполняли по три произведения.

Дирижер "Астана Опера" Руслан Баймурзин стал обладателем Гран-при V Международного конкурса дирижеров "Алтын таяқша" имени Народного артиста СССР, лауреата Государственной премии Мукана Тулебаева, сообщает пресс-служба театра.



Конкурс, организованный Алматинским областным управлением культуры, архивов и документации, проходил на сцене Драматического театра имени Бикен Римовой при поддержке акимата Алматинской области. В течение двух дней за звание победителей конкурса дирижеров "Алтын таяқша" и конкурса вокалистов "Кестелі орамал" боролись участники из разных городов Казахстана, а также из США, Монголии, России, Узбекистана, Белоруссии. За выступление на высочайшем уровне решением жюри конкурса лучшим из дирижеров был признан Руслан Баймурзин.

Конкурсная программа состояла из двух туров, в каждом из которых участники исполняли по три произведения: сочинение великого казахского композитора-классика Мукана Тулебаева, а также творения зарубежных и казахстанских авторов. При этом во второй тур проходит одинаковое количество дирижеров и вокалистов. Изюминка конкурса заключается в том, что каждый из прошедших во второй тур вокалистов выступает под аккомпанемент участников-дирижеров. Руслан Баймурзин представил на сцене талдыкорганского театра "Мереке би" из оперы "Биржан – Сара", "Поэму" и романс М. Тулебаева, "Алаш елі" Али Алпысбаева, каватину Серке из оперы "Айсулу" С. Мухамеджанова, каватину Фигаро из оперы "Севильский цирюльник" Дж. Россини и увертюру из оперы "Кармен" Ж. Бизе.

- Участие в конкурсе – всегда волнительно. В данном случае необходимо было быстро собраться, мобилизоваться, поскольку нам давалось всего 15-20 минут для работы с оркестром. Главной задачей для себя я ставил показать то, что умею делать, как работаю с музыкантами и что могу им дать. Отмечу, что состав конкурсантов был очень сильным. Оба тура этого конкурса оказались очень насыщенными, полезными и напряженными. Для любого музыканта конкурс – это в первую очередь опыт и рост. А также это, конечно, знакомства с новыми людьми, новым коллективом, творческий обмен. Для многих участников из других стран конкурс ознаменовал собой знакомство с казахской классической музыкой и, в частности, с творчеством выдающегося отечественного композитора Мукана Тулебаева, - сказал Руслан Баймурзин.

Дирижер "Астана Опера" Руслан Баймурзин с 2005 по 2007 г. обучался в Казахской Национальной консерватории им. Курмангазы по специальности оперно-симфоническое дирижирование, а в 2009 г. окончил Казахскую Национальную академию музыки, затем аспирантуру Новосибирской Государственной консерватории им. М. Глинки. Являлся дирижером симфонического оркестра НТОБ им. К. Байсеитовой, главным дирижером симфонического оркестра Государственной Филармонии г. Астаны.

География выступлений Р. Баймурзина охватывает города Казахстана и страны ближнего и дальнего зарубежья. В репертуаре дирижера симфонические и камерные концертные программы, оперные спектакли "Биржан – Сара" М. Тулебаева, "Абай" А. Жубанова и Л. Хамиди, "Травиата" Дж. Верди, "Мадам Баттерфляй" Дж. Пуччини, "Севильский цирюльник" Дж. Россини, "Кармен" Ж. Бизе и т.д. Его творчество отмечено наградами, в числе которых – II премия Второго Республиканского конкурса дирижеров им. Н. Тлендиева (г. Алматы, 2012 г.), Гран-При и Кубок Акима г. Астаны на Третьем Республиканском фестивале "Өз елім" им. Н. Тлендиева в номинации "Дирижирование" (г. Астана, 2013 г.).

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!