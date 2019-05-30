Даниал Ахметов провел прием граждан в Семее

Желающих попасть на личный прием к акиму области было рекордное количество – семейчане проявили большую активность.

На встречу с главой региона пришло большое количество жителей Семея и близлежащих населенных пунктов. Всего на прием записались 115 человек, сообщает Инфоцентр ВКО.

В течении пяти непрерывных часов Даниал Ахметов принял 55 человек. Он внимательно выслушал каждого и ответили на все вопросы. Люди обращались не с жалобами, они пришли в надежде получить реальную помощь и многие ее получили.

Жителей города волновали самые разные проблемы – трудоустройство, получение социальных льгот, порядок назначения адресной социальной помощи, вопросы жилищно-коммунального хозяйства, состояние дорог, поддержка ветеранов войны, благоустройство города.

Необходимо отметить, что подготовка к личному приему главы области прошла в новом формате. За день раньше для работы по обращениям в город выехали заместители акима области Ерлан Аймукашев Асем Нусупова, Шалкар Байбеков, Бакытжан Байахметов и руководители ключевых управлений, которые приняли заявителей по курируемым вопросам, разъяснили законодательство. Благодаря этому значительная часть обращений была решена.

В Семейском регионе проживает 1200 многодетных, неполных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов. Анар Сулейменова говорит выразила благодарность за поддержку малообеспеченных многодетных матерей, практически 100 процентов семей из этой категории получают адресную социальную помощь. Вместе с тем, актуальной проблемой остается обеспечение жильем.

- В этом году жильем по области будут обеспечены 284 многодетных семей, - отметил Даниал Ахметов.- В Семее в этом году квартиры получат 75 семей, в следующем – еще 75. Всего 150 многодетных семей получат квартиры.

Озвученное на встрече предложение о льготном проезде в общественном транспорте для матерей и их детей было поддержано главой региона. Даниал Ахметов заверил, что этот вопрос решится в ближайшее время.

К акиму области обратился отец десятерых детей Сергей Куликов с просьбой помочь в приобретении грузового автотранспорта для развития семейного бизнеса – супруги занимаются реализацией мягкой мебели.

Этот вопрос пообещал решить генеральный директор ТОО "СемАз" и ТОО "DaewooBusKazakhstan" Асемкан Дускужанов. Он заверил, что сможет помочь семье приобрести технику на льготных условиях.

Гульнар Нуркасимова является опекуном своих трех маленьких внуков. Семья живет в общежитии, много лет стоит в очереди на получение жилья. Обратившись к акиму ВКО, женщина тут же получила положительное решение своего вопроса. По поручению Даниала Ахметова власти города пообещали Гульнар Нуркасимовой предоставить 2-комнатную квартиру из фонда арендного жилья.

Жители поселка Силикатный, проживающие в домах с 60-летней историей, обратились за помощью к акиму области в проведении централизованного отопления. По их словам, в их домах изначально предусмотрено только печное отопление, поэтому проведение центрального отопления требует комплексной работы. Даниал Кенжетаевич дал поручение своим подчиненным решить данный вопрос до 1 августа текущего года.

Все поднятые на приеме вопросы были разъяснены и их решение поставлено на контроль. Акимом ВКО даны соответствующие поручения руководителям профильных ведомств.

Стоит отметить, что желающих попасть на личный прием к акиму области было рекордное количество – семейчане проявили большую активность. Несмотря на то, что большинство вопросов можно было решить на уровне городского акимата, жители, в силу высокого доверия к акиму области, обращались именно к нему.

И даже по истечении пяти часов приема количество желающих лично поговорить с главой региона не уменьшилось. Тем, кто не смог встретиться с ним в этот день, Даниал Ахметов пообещал принять в ближайшее время.

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