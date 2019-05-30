В Атырау стартовал проект по единому автоматизированному управлению персоналом

Система автоматически рассчитывает продолжительность службы госслужащих, выходные дни, отпускные, что полностью обеспечивает прозрачность системы.

В Атырау стартовал пилотный проект по единому автоматизированному управлению персоналом в системе "Е-қызмет", сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

В данном пилотном проекте принимают участие акимат и управления Атырауской области, акимат города Атырау, независимые отделы и сельские округа, а также 7 районов нашего региона и их независимые отделы и сельские округа.

Система автоматически рассчитывает продолжительность службы госслужащих, выходные дни, отпускные, что полностью обеспечивает прозрачность системы.

Об этом на брифинге в РСК сообщил заместитель руководителя Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Атырауской области Руслан Тунгышбаев.

- Работа в системе "Е-қызмет" поможет повысить продуктивность управления персоналом, организацию персональных данных(кадровых данных), развить профессиональную и личную компетентность, улучшить знания, повысить квалификацию, профессиональный опыт, улучшить оценку труда, сократить количество времени и усилий, необходимых для получения обновленной информации о дисциплинарных мерах.Документ по системе "Е-қызмет" ИИС будет автоматически отправлен на четыре адреса. То есть после подписания документов, их копии поступают заявителю, бухгалтеру, в управление персоналом и центр.В системе этот процесс очень быстрый, т.е. время подписания составляет всего 6 минут,- сказал Руслан Тунгышбаев.

Отметим, что на данный момент из всех государственных органов в области по вышеназванной системе работают 262 госоргана.

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