31 мая состоится пленарное заседание Верховного Суда
На повестке - два проекта нормативных постановлений.
Фото : Atameken Business Channel30 мая 2019, 14:49
31 мая 2019 года в 16.00 часов состоится очередное пленарное заседание Верховного Суда. Мероприятие будет показано в "прямом эфире".
На повестке дня два проекта нормативных постановлений.
Темы:
- о судебной практике применения законодательства об административном надзоре;
- о судебной практике по делам о признании лица безвестно отсутствующим или объявлении лица умершим.
"Прямой эфир" мероприятия будет показан в Фейсбуке и на канале ютуб, а также на сайтах Верховного Суда и портала "Zakon.kz".
- Youtube.com/Қазақстан Республикасының Жоғарғы соты;
- Facebook.com/supcourtrk.
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