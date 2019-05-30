31 мая состоится пленарное заседание Верховного Суда

На повестке - два проекта нормативных постановлений.

31 мая 2019 года в 16.00 часов состоится очередное пленарное заседание Верховного Суда. Мероприятие будет показано в "прямом эфире".

На повестке дня два проекта нормативных постановлений.

Темы:

- о судебной практике применения законодательства об административном надзоре;

- о судебной практике по делам о признании лица безвестно отсутствующим или объявлении лица умершим.

"Прямой эфир" мероприятия будет показан в Фейсбуке и на канале ютуб, а также на сайтах Верховного Суда и портала "Zakon.kz".

- Youtube.com/Қазақстан Республикасының Жоғарғы соты;

- Facebook.com/supcourtrk.

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