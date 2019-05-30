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Плиты со стен развязок в Алматы отдадут школам

Они будут использованы на других объектах.

Фото : п/служба30 мая 2019, 14:53

Гранитные плиты, демонтированные с подпорных стен транспортных развязок, будут использованы при текущем ремонте тротуаров и благоустройстве улиц, а также при облицовке социальных объектов, передает Zakon.kz.

Как сообщили в Управлении городской мобильности, планируется освоить все демонтированные плиты с 5 развязок. На сегодня с первой развязки высвобождено 6,5 тыс. кв. м плиты, из них 2,1 тыс. кв. м использованы при облицовке нижней части тоннеля. 1,2 тыс. кв. м непригодной плиты пойдут на укладку тротуаров, а также на внешнюю отделку школ и больниц. Цельные плиты уже используются при ремонте транспортных развязок на пр. Раимбека-Розыбакиева, Суюнбая-Раимбека и Жарокова-аль-Фараби.

Школы города уже подают заявки на получение демонтированных плит для внешней отделки здания, ремонтные работы начнутся в июле. Как отмечают учреждения образования, при ремонте школ большая часть затрат приходится на проведение инженерных сетей, а на благоустройстве приходится экономить. По их словам, это хорошая возможность закончить ремонт без существенных затрат.


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