О чем докладывал Есимов Назарбаеву на заседании по управлению Фондом "Самрук-Казына"

Согласно докладу, Фонд и компании, входящие в Группу, продемонстрировали устойчивый рост ключевых финансовых показателей по итогам прошедшего года.

Как мы сообщали, 22 мая прошло заседание Совета по управлению Фондом национального благосостояния "Самрук-Казына" под председательством Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Чуть более года назад была принята новая стратегия управления Фондом на ближайшие десять лет и председатель правления "Самрук-Қазына" Ахметжан Есимов докладывал Н. Назарбаеву о том, как она выполняется. В распоряжении нашей редакции оказались некоторые детали, о которых не сообщалось в СМИ ранее.

Согласно докладу, Фонд и компании, входящие в Группу, продемонстрировали устойчивый рост ключевых финансовых показателей по итогам прошедшего года. Ключевыми факторами роста финансовых показателей являются рост реализации нефтепродуктов, газа, газоконденсата, грузооборота, почтовых услуг, значительный рост производства аффинированного золота, при сокращении себестоимости и общих административных расходов практически по всем крупным портфельным компаниям группы Фонда.

В частности, чистая прибыль Группы компаний "Самрук-Қазына" за 2018 г. выросла на 88% и превысила 1,1 трлн тенге, что в 2 раза больше показателя 2017 года.

Меж тем доходы от реализации "Самрук-Қазына" за 2018 г. выросли на 38% и составили более 8,5 трлн тенге, а объем дивидендов увеличился более чем в 2 раза и составил 296 млрд тенге.

Внешний долг Группы компаний "Самрук-Қазына" сократился на $4 млрд по итогам 2018 г.

В результате Фонд показал рост доходности (ROE) на уровне 10% в сравнении с 6,5% в 2017 г. и обогнал по темпам роста уровня международных Фондов национального благосостояния Temasek Holdings (Сингапур), Future Fund (Австралия).

Объем выплаченных "Самрук-Қазына" налогов по итогам 2018 г. увеличился на 40% и составил более 1 трлн тенге. Сумма погашений "Самрук-Қазына" в Национальный Фонд за 2018 год составила 161,7 млрд тенге.

В числе других важных факторов - участие Фонда в государственной программе приватизации. В рамках реализации программы приватизации в ноябре 2018 года Фонд разместил 15% акций "Казатомпром" на Лондонской фондовой бирже и на бирже МФЦА стоимостью 168 млрд тенге. Стоимость одной акции "Казатомпром" после IPO увеличилась на 34%, в свою очередь, рыночная стоимость "Казатомпром" увеличилась с $3 до $4 млрд. Кроме того, в течение 2016-2018 гг. Фонд успешно реализовал 132 актива из 190 запланированных.

В 1,8 раз возрос средний конкурс на одну вакансию "Самрук-Қазына" по итогам 2018 г. Напомним, в апреле прошлого года Ахметжан Есимов представил новую кадровую политику Фонда, в рамках которой были внедрены принципы преемственности для ключевых управленческих должностей, что позволило сформировать качественный кадровый резерв из числа сотрудников компаний.

Напомним, пресс-служба Елбасы сообщала, что "Назарбаев дал положительную оценку работе Фонда".

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