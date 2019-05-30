Внедрение принципов английского права в законодательство РК обсудили в Алматы

В рамках международного круглого стола впервые были обсуждены вопросы имплементации элементов прецедентного права в законодательство Республики Казахстан, зарубежный опыт прецедентного права.

Казахский Национальный педагогический университет имени Абая, Институт Сорбонна-Казахстан совместно с МФЦ "Астана" и Фондом Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы провели заседание международного круглого стола на тему: "О перспективах имплементации элементов прецедентного права в законодательство Республики Казахстан. Опыт работы МФЦ "Астана", передает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие: Игорь Иванович Рогов - заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, член Венецианской Комиссии Совета Европы от Республики Казахстан, доктор юридических наук, профессор, Шейх Билал Хан - директор по исламским финансам в Международном Финансовом Центре "Астана", член коллегии арбитров Международного арбитражного центра МФЦ "Астана", член Консультативного совета МФЦ "Астана" по исламским финансам, адвокат старших судов Англии и Уэльса, партнер и глобальный руководитель отдела исламских финансов, казахстанские ученые высших учебных заведений Алматы, французские специалисты в области права и финансов, а также эксперты Торгово-промышленной палаты "Франция-Казахстан", эксперты практики.

В рамках международного круглого стола впервые были обсуждены вопросы имплементации элементов прецедентного права в законодательство Республики Казахстан, зарубежный опыт прецедентного права.

Как отметил Игорь Рогов:

- В данный момент Казахстан первым из стран Евразийского экономического союза внедряет нормы прецедентного права, потому что осознает нужду международных глобальных компаний обезопасить свои инвестиции. Также стоит отметить, что целесообразность имплементации принципов английского права в Казахстанскую правовую систему продиктована стремлением сохранения конкурентоспособности и необходимостью следования мировым стандартам. Совершенствование национальной системы правосудия путём создания МФЦА, внедрения и использования источника права, заслужившего свой авторитет в мире и применяемого в ведущих мировых державах и финансовых центрах, являются первыми и, как показывают первые результаты, эффективными шагами в имплементации прецедентного права в Казахстане.

В своем выступлении Шейх Билал Хан более подробно объяснил прецедентную систему и важность ее имплементации в законодательство Республики Казахстан. Он также раскрыл аудитории все стороны прецедентного права и в особенности его преимущества: "Быстрый. Продолжающийся. Эволюционный".

- Первый Президент страны Нурсултан Назарбаев в одном из своих выступлений говорил о своем видении того, как открыть МФЦ для международных рынков. И одним из лучших выходов на мировой рынок является английское право. Этим правом регулируются взаимоотношения во многих странах мира. Мы можем рассматривать как гражданские, так и экономические процессы Европы и Евразийского экономического союза, споры в разных отраслях экономики и коммерции, куда может входить любая сфера, - подчеркнул в своем выступлении Шейх Билал Хан.

В своем приветственном выступлении модератор международного круглого стола, директор Института Сорбонна-Казахстан (Казахстан), член Научно-консультативного совета при Конституционном Совете Республики Казахстан, доктор юридических наук, профессор Сабитова Айнур Алимхановна поприветствовала всех гостей и участников международного круглого стола, отметив:

- В Институте Сорбонна-Казахстан КазНПУ имени Абая 23 апреля 2019 года совместно с Международным финансовым центром "Астана" (AIFC) был открыт Центр "Cases law" и подписано соглашение о сотрудничестве. Центр "Cases law" ставит целью подготовку будущих юристов-международников, специалистов в области международного и европейского права, международных отношений, а также экономического блока. Открытие центра "Cases law" является важным показателем развития Института Сорбонна-Казахстан КазНПУ имени Абая и диалоговой площадкой для ведущих международных компаний, финансовых институтов, казахстанских и зарубежных вузов. Институт Сорбонна-Казахстан является центром апробацией новых инновационных подходов к современным стандартам образования. Мы искренне благодарны Международному финансовому центру "Астана" и Фонду Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы за оказываемую поддержку!

Также выступил менеджер по сопровождению сделок международной консалтинговой компании Делойт - Бауржан Шалбаев на тему: "Финтэк - вызовы и возможности", где рассказал о тенденциях в финансовой сфере вследствие технического развития, таких как онлайн платежи, блокчейн.

- Происходит персонализация, увеличение эффективности и производительности в данной сфере. Современные технологические решения ставят новые вызовы в финансовой сфере, но одновременно они же открывают новые возможности в ней, - отметил Бауржан Шалбаев.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!