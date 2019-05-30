В столице Бурятии ветром снесло батут с детьми

Пострадали пять детей: трое из них находятся в реанимации.

Ветер снес батут в центре Улан-Удэ, пострадали пятеро детей. Об этом сообщили ТАСС в четверг в Минздраве Бурятии.

- Происшествие произошло на улице Терешковой. В лечебные учреждения доставлены пять детей в возрасте от четырех до шести лет. Трое из них в реанимации, состояние их оценивается как тяжелое, - сказал представитель министерства.

По его словам, диагнозы пострадавших уточняются.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что на место происшествия выехали следователи.

Стоит отметить, что ответственные за работу батута скрылись с места ЧП.

25 мая в Центральном парке Караганды из-за сильного ветра перевернулся надувной батут. В результате происшествия 11-летний ребенок от полученных травм скончался на месте, еще двое детей были госпитализированы с различными травмами. 26 мая стало известно, что 40-летнего карагандинца задержали за незаконную и ненадлежащую установку детского батута. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 306 часть 3 УК РК "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть человека".

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