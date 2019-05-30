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В Костанайской области замакима оштрафовали за взятку

Приговор Федоровского районного суда в отношении него вступил в силу.

Фото : altaynews.kz30 мая 2019, 16:26

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Костанайской области ранее окончено досудебное расследование в отношении заместителя акима Федоровского района В. Сошникова, сообщает Zakon.kz.

- Сошников признан виновным по факту получения взятки за незаконные действия и осужден к штрафу в 4,5 млн тенге, что составляет 30-кратную сумму взятки. Также он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе,судьи, в органах местного самоуправления, в Национальном банке РК и его ведомствах, в государственных организациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50 процентов, а также национальных компаниях и холдингах, - сообщили в пресс-службе АДГСПК РК.

Приговор Федоровского районного суда в отношении него вступил в силу.


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